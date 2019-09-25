«أوراسكوم» تحذر من صفحة تحمل اسمها: تنشر أخبارا كاذبة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

أوراسكوم

أصدرت إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، بيانا رسميا، للرد على تداول "أخبارا كاذبة" عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا، عبر صفحة منسوبة لها على "فيسبوك"، وأكدت الشركة اليوم الأربعاء، بأن موقعها الرسمي هو: www.orascom.com، وأن صفحتها على فيسبوك هي: Orascom Construction PLC، ونفى الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أسامة أنور بشاي، صلة الشركة بالصفحة المزورة المنسوبة لها، والتي يتم تداولها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنشر أخبارا كاذبة عن المشروعات التي تنفذها الشركة.

وأكدت شركة أوراسكوم، في بياناها، أنها تقوم بالإفصاح عن المشروع التي تقوم بتنفيذها حاليا عن طريق موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية المشار إليها سابقا. وأخلى المدير التنفيذي لأوراسكوم، مسؤولية الشركة عن أي معلومات يتم تداولها على الصفحة المزورة التي تستخدم اسم الشركة، مؤكدا أنهم سوف يتخذون الإجراءات القانونية