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«أوراسكوم» تحذر من صفحة تحمل اسمها: تنشر أخبارا كاذبة

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
أوراسكوم
أوراسكوم
أصدرت إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، بيانا رسميا، للرد على تداول "أخبارا كاذبة" عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا، عبر صفحة منسوبة لها على "فيسبوك"، وأكدت الشركة اليوم الأربعاء، بأن موقعها الرسمي هو: www.orascom.com، وأن صفحتها على فيسبوك هي: Orascom Construction PLC، ونفى الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أسامة أنور بشاي، صلة الشركة بالصفحة المزورة المنسوبة لها، والتي يتم تداولها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنشر أخبارا كاذبة عن المشروعات التي تنفذها الشركة.
وأكدت شركة أوراسكوم، في بياناها، أنها تقوم بالإفصاح عن المشروع التي تقوم بتنفيذها حاليا عن طريق موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية المشار إليها سابقا. وأخلى المدير التنفيذي لأوراسكوم، مسؤولية الشركة عن أي معلومات يتم تداولها على الصفحة المزورة التي تستخدم اسم الشركة، مؤكدا أنهم سوف يتخذون الإجراءات القانونية
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عصام-الصغير (2)

«البريد» يشارك في مؤتمر اتحاد البريد العالمي بسويسرا

يشارك البريد المصري في المؤتمر الاستثنائي الثالث للاتحاد البريدي العالمي بسويسرا بوفد رفيع المستوى برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2019 لمناقشة أهم التحديات التي تواجه صناعة البريد على مستوى العالم خلال الفترة الحالية. وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبرى ومشاركة واسعة من جميع البلدان، حيث إن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 150 دولة من أعضاء الاتحاد بهدف مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي يواجهها.
دولارات

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البورصة

البورصة تربح 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 684.280 مليار جنيه، في مقابل 672.280 مليار جنيه خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.
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المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: صفحتا فيسبوك وتويتر مصدر المعلومات الوحيد

قال العقيد أركان حرب تامر رفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان له، اليوم الأحد، إنه في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على (فيسبوك، وتويتر)، هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
كنيسة-دير-العذراء-في-جبل-الطير (4)

مجلس الوزراء: توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبان

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبانٍ على مستوى الجمهورية، موزعة إلى 681 كنيسة و428 مبنى، جاء ذلك في "الإنفوجراف"، الذي نشره المركز، اليوم الأحد، على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، وسلط من خلاله الضوء على محصلة أعداد للكنائس والمباني، التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، التي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين، مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة. وأكد الوزير أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي، ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.
السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
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