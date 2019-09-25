بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
عملية جراحية- أرشيفية
خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
وكانت نيابة شربين قد أمرت، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة "صفاء ع. ع."، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب حفيدتها من ابنتها، وكيها بآلة حادة على جسدها وأعضائها التناسلية، وادعت الجدة على غير الحقيقة أن الطفلة سقط عليها زيت مغلي، ثم اعترفت بأنها عذبتها بدافع تأديبها على تبولها اللا إرادي، بعد
وكانت نيابة شربين قد أمرت، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة "صفاء ع. ع."، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب حفيدتها من ابنتها، وكيها بآلة حادة على جسدها وأعضائها التناسلية، وادعت الجدة على غير الحقيقة أن الطفلة سقط عليها زيت مغلي، ثم اعترفت بأنها عذبتها بدافع تأديبها على تبولها اللا إرادي، بعد مواجهتها بأقوال الطفلة.
وتبين من التحقيقات، أن الطفلة وشقيقتها الكبرى، من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.
وأكد أشرف ياسين، محامي الطفلة، لـ"التحرير"، أنه تقدم بطلب نقل حضانة الطفلة الكبرى شقيقة المجني عليها، إلى أسرة والدها إذ يمارس ضغوطا عليها لتغيير شهادتها، وتوقيع الكشف الطبي عليها، للتأكد من حالتها الصحية وتعرضها للتعذيب من عدمه.
وأشار إلى أن مستشفى المنصورة الدولي، أنهى تصاريح دفن القدم، وتسلمها مع أهل الطفلة لدفنها بمعرفتهم.