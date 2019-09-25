جريمة

بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
عملية جراحية- أرشيفية
عملية جراحية- أرشيفية
خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
وكانت نيابة شربين قد أمرت، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة "صفاء ع. ع."، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب حفيدتها من ابنتها، وكيها بآلة حادة على جسدها وأعضائها التناسلية، وادعت الجدة على غير الحقيقة أن الطفلة سقط عليها زيت مغلي، ثم اعترفت بأنها عذبتها بدافع تأديبها على تبولها اللا إرادي، بعد
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طفل رضيع في المقابر

دماء وحفاضة.. حشرات تهاجم رضيعا ألقته والدته بالزراعات

«جرى إيه في الدنيا».. تعبير مصحوب بدهشة بدت واضحة على ملامح كل من رأى مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لم تتجاوز مدته إحدى عشرة ثانية لطفل بالكاد أتم دقائقه الأولى فور خروجه للدنيا؛ لكن حظه العاثر أوقعه في ظروف لم يكُن له فيها يد إلا أن يُلقى وسط الزراعات دون شيء يستره سوى حفاضة و«مشبك طبي» يمنع أمعاءه من مغادرة جسده، ليكون فريسة مثالية للحشرات التي راحت تلدغ جسده، قبل أن يتناهى إلى مسامع بعض الشباب صرخات الصغير والدماء تُغرق وجهه، ويُنقذونه.
قوات-الشرطة (3)

ضبط صاحب مكتب رحلات بـ100 طربة حشيش (فيديو)

في ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالقاهرة، حيث تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وتم رصده، إذ أكدت التحريات أنه صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «تهريب الشباب للخارج» في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز الرياض، سبق اتهامه فى قضيتي استقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.
جثة طفل

جثة وقمامة.. أم تتخلص من رضيعها فور ولادته بالشرقية

في حادثة تصنف ضمن سجل طويل وحافل بالمهانة وأسباب انتشار ظاهرة «أطفال الشوارع» وما يسبقها من علاقات يجرمها الشرع والقانون، عثر أحد عمال النظافة بمركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على جثة لطفل رضيع، لم يمضِ على ولادته بضع ساعات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مُلقى بالقُرب من كوبري «الممر» المجاور لمديرية أمن الشرقية، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابة جنوب الشرقية.
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تعذيب طفلة

اغتصاب وحرق وبتر.. تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة على يد جدتها

قال رضا حلمي، عم الطفلة جنة، التي أحرقتها جدتها قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بادعاء منعها من التبول اللا إرادي،، إن التقرير الطبي أثثبت احتياجها لبتر قدمها اليسرى، لتعرضها لكسر إثر "رزعها" في الأرض منذ 7 أيام، وتسبب إهمال رعايتها في غرغرينة بالقدم، مشيرا إلى أن المستشفى قررت دخولها إلى غرفة العمليات لبتر القدم، إلا أن الأشعة والفحوصات، اليوم الثلاثاء، أثبتت تسمم دم الطفلة وتوقف الكلى والكبد عن وظائفهم، وتقرر إلغاء العملية، بسبب الحالة الحرجة للطفلة.
اغتصاب (2)

3 عاطلين يخطفون ربة منزل ويغتصبونها في الشرقية

مأساة كبيرة عاشتها ربة منزل، بالكاد أتمت ربيعها الثلاثون، بعدما ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئاب بشرية»، إذ كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، الثلاثاء، في طريقها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، للكشف على الطفلة، قبل أن تتفاجئ بثلاثة أشخاص يستوقفون الدراجة ويخطفونها ويتناوبون اغتصابها، فيما جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
اطلاق- نار -في -فرح

لعنة «المجاملة» بالخرطوش تصيب شخصين في حفل زفاف

أصيب شخصان، اليوم، من "المعازيم" في أحد الأفراح بطلق نارى، بعد أن أطلق طالب أعيرة نارية بشكل عشوائي فى حفل زفاف بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف، ونقلا للمستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بإصابة شخصين من أبناء القرية، وهما "محمد أ. ح." 18 عاما، فران، مصابا بطلق ناري، ما أدى إلى إصابته برش خرطوش، وتهتك بعضد الزراع الأيمن وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، و"محمد م. ع." 35 عاما، صاحب محل، مصاب بطلق ناري أدى لإصابته برش خرطوش متفرق بالظهر، وتم تقله لمستشفى بنى سويف الجامعى.
جثة-طفلة

جثة مجهولة في الشارع تثير رعب الأهالي بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالبحيرة جهودها، لسرعة كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهاوية، بها عدة طعنات نافذة، بجوار ترعة الرياح البحيرى بنطاق دائرة مركز بدر، وسط حالة من الفزع والرعب بين الأهالي من المشهد، وتم نقل الجثة على الفور لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وهوية الجثة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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