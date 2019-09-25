بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

عملية جراحية- أرشيفية

خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.

وكانت نيابة شربين قد أمرت، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة "صفاء ع. ع."، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب حفيدتها من ابنتها، وكيها بآلة حادة على جسدها وأعضائها التناسلية، وادعت الجدة على غير الحقيقة أن الطفلة سقط عليها زيت مغلي، ثم اعترفت بأنها عذبتها بدافع تأديبها على تبولها اللا إرادي، بعد