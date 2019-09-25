ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على بطل السنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

ميتشو

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، إذ طالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري نهائياً، والتركيز على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشرح للاعبين أهمية المواجهة الإفريقية، وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء، من أجل ضمان التواجد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة اليوناني أنطونيو، على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء، حيث قام لاعبو الزمالك بخوض بعض التدريبات البدنية القوية باستخدام الاحبال المطاطة، ثم قاموا بالجري حول الملعب. وشمل المران تقسيم