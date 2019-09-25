رياضة

برشلونة يكشف حجم إصابة ميسي في بيان رسمي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
ميسي
ميسي
أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، في مباراة فياريال، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020، وقال النادي الكتالوني، إن ميسي يعاني من الإصابة بتمدّد في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، مشيرًا إلى أن تلك الإصابة ستبعد اللاعب عن المباريات حاليًا، على أن يتم تحديد الفترة التي سيغيبها بالكامل لاحقًا.
وخاض ميسي، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في العالم من FIFA، يوم الإثنين الماضي، 45 دقيقة دقيقة فقط، من مباراة الثلاثاء، ضد فياريال التي حسمها فريقه بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة الأولى التي يخوضها مع الفريق أساسيًا هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر قليلة. ووصل ميسي، في لقاء فياريال
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ليفربول‎

كأس الرابطة.. ليفربول يعبر كينز دونز وفوز أستون فيلا

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلتون كينز دونز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد ام كي، وسجل جيمس ميلنر، وكي جانا هويفر ثنائية الريدز، وشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين الأساسيين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، واعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء.
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ريال مدريد يفوز على أوساسونا ويتصدر الدورى الإسبانى

حقق ريال مدريد فوزًا سهلا على نظيره أوساسونا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإسبانى، ليحتل ريال مدريد صدارة جدول المسابقة برصيد 14 نقطة، وشهدت المباراة مكاسب عديدة لفريق ريال مدريد، أبرزها الوصول لصدارة الدورى، وتسجيل لاعبيه فينسيوس جونيو ورودريجو جويس، أول هدفين رسميين لهما مع المرينجى، فيما لم ينجح فريق أوساسونا على مدار 8 سنوات في الفوز على المرينجى فى أي مباراة إذ كانت آخر خسارة لريال مدريد كانت فى يناير من موسم 2011.
اتلتيكو-مدريد-وخيتافى (2)

أتلتيكو مدريد يعبر مايوركا ويتصدر الليجا مؤقتا

تغلب أتلتيكو مدريد، على مضيفه ريال مايوركا، بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إيبيروستار" ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2019-2020، ودخل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو المباراة بالقوة الضاربة، حيث اعتمد في الخط الهجومي على جواو فيليكس، ودييجو كوستا، وسيطر الروخي بلانكوس على معظم أوقات الشوط الأول، حيث تمكن الهداف دييجو كوستا، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بنتيجة 1-0
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برشلونة‎

جريزمان: كنت أعرف أن التألق مع برشلونة لن يكون سهلا

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على حساب ضيفه فياريال، مؤكدا أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. واعترف جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، بهبوط مستواه في الشوط الثاني، معلقا: «لا أعرف ما الذي حدث لي، لكن علينا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق النتائج التي نسعى إليها». وتابع: «علينا أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنتظر والذي نأمل إليه حقا، لكننا بكل تأكيد سنتحسن، وبالنسبة لي فأنا كنت اعرف جيدا أن التألق ليس سهلا».
برشلونة

برشلونة يعبر فياريال بثنائية.. وميسي يتعرض للإصابة

حقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي البلوجرانا الأمر الذي نتج عنه قص شريط أهداف المباراة سريعًا عن طريق الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان برأسية رائعة أثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي على رأس جريزمان في الدقيقة السادسة. الطوفان الكتالوني استمر بشكل كبير حتى نجح أرثور ميلو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فياريال في الدقيقة 15.
إصابة ميسي

ميسي يخرج من مباراة برشلونة بسبب الإصابة

غادر الدولى الأرجنتينى لينويل ميسي نجم فريق برشلونة، أرض مباراة الفريق الكتالونى أمام فيا ريال، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني، وخرج البرغوث الأرجنتينى من المباراة قبل بداية الشوط الثانى بسبب الإصابة التى عانى منها فى التحام أثناء شوط المباراة الأول، وحل مكانه عثمان ديمبلي، ويتفوق البلوجرانا على نظيره فيا ريال بنتيجة 2- 1 حتى الآن، سجل لصالح البارسا كل من جريزمان وآرثر بينما سجل لصالح الغواصات الصفراء كازوريلا.
ميسى-سواريز

لأول مرة.. ميسي أساسيا في تشكيل برشلونة أمام فياريال

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة بالدوري الإسباني، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
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