برشلونة يكشف حجم إصابة ميسي في بيان رسمي
تحرير:سعد الدين محمود
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
ميسي
أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، في مباراة فياريال، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020، وقال النادي الكتالوني، إن ميسي يعاني من الإصابة بتمدّد في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، مشيرًا إلى أن تلك الإصابة ستبعد اللاعب عن المباريات حاليًا، على أن يتم تحديد الفترة التي سيغيبها بالكامل لاحقًا.
وخاض ميسي، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في العالم من FIFA، يوم الإثنين الماضي، 45 دقيقة دقيقة فقط، من مباراة الثلاثاء، ضد فياريال التي حسمها فريقه بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة الأولى التي يخوضها مع الفريق أساسيًا هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر قليلة.
ووصل ميسي، في لقاء فياريال
وخاض ميسي، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في العالم من FIFA، يوم الإثنين الماضي، 45 دقيقة دقيقة فقط، من مباراة الثلاثاء، ضد فياريال التي حسمها فريقه بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة الأولى التي يخوضها مع الفريق أساسيًا هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر قليلة.
ووصل ميسي، في لقاء فياريال للمباراة رقم 400 له كأساسي مع برشلونة، بعد مشاركته، ووفقا لموقع الإحصاءات الدولي opta فإنه أصبح ثاني لاعب غير إسباني يصل لهذا العدد من المباريات، خلف دوناتو صاحب الـ415 مباراة، بشكل عام، فإن ميسي شارك مع الفريق الكتالوني في 454 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 419 هدفًا، وصنع 169 هدفا آخر.