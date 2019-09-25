برشلونة يكشف حجم إصابة ميسي في بيان رسمي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

ميسي

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، في مباراة فياريال، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020، وقال النادي الكتالوني، إن ميسي يعاني من الإصابة بتمدّد في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، مشيرًا إلى أن تلك الإصابة ستبعد اللاعب عن المباريات حاليًا، على أن يتم تحديد الفترة التي سيغيبها بالكامل لاحقًا.

وخاض ميسي، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في العالم من FIFA، يوم الإثنين الماضي، 45 دقيقة دقيقة فقط، من مباراة الثلاثاء، ضد فياريال التي حسمها فريقه بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة الأولى التي يخوضها مع الفريق أساسيًا هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر قليلة. ووصل ميسي، في لقاء فياريال