مدرب حراس الأهلي يكشف شرط فايلر لقيادة الفريق

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

مران الأهلي

أكد ميشال إيناكوني مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن القاعدة الوحيدة المعمول بها داخل القلعة الحمراء، هي الفوز دائمًا، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "وال فوت" البلجيكي، اليوم الأربعاء، قائلًا: "هنا الهدف فقط هو الفوز، وحتى الآن الأمور تمضي بشكل جيد، حققنا الفوز في أول مباراة بدوري الأبطال، وبعدها توجنا بكأس السوبر، وحقننا الفوز في أول لقاءات بطولة الدوري.. مباراة كأس السوبر ليس لها أي قيمة إلا كونها أمام الزمالك، المنافس، وطرف الديربي".

وانتقل للحديث عن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، قائلًا: "الآن أعلم لماذا كان بطلًا في بلجيكا، هو محترف لأقصى درجة، لا يترك أي شيء للظروف، وخاصة فيما يتعلق بالمواقف التي يجب ان يتخذ فيها قرارًا". واختتم إيناكوني، حديثه، بالتأكيد على أنه "عندما أتى إلى هنا كان قراره واضحًا، إما أن يجلب جهازه