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رسميا.. مصر تسترد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
التوقيع على بروتوكول استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ
التوقيع على بروتوكول استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ
نجحت مصر في استرداد القطعة الأثرية المصرية "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ"، والتي كانت معروضة بمتحف "المتروبوليتان" في نيويورك، حيث شارك سامح شكري، وزير الخارجية في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك، وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي في نيويورك. وذلك في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتا الخارجية والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين وزيريّ خارجية البلدين في نوفمبر 2016 بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب،
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن استرداد التابوت الأثري، جاء على إثر التعاون بين السلطات المعنية المصرية والأمريكية والذي استمر لأكثر من عام، خاصة من خلال التنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك ومكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك، بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية ومكتب
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سامح-شكرى (2)

بقائمة اتهامات.. أول تحرك مصري ضد أردوغان في الأمم المتحدة

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردا قويا على ما جاء ببيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، تضمن إعراب وفد جمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

بمشاركة البنك الدولي.. برنامج ضخم لمواجهة تلوث الهواء في مصر

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمي للبيئة بالبنك الدولي، على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برنامج التعاون المزمع إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ، واستعرضت فؤاد تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي إلى إجراءات تنفيذية تهدف للحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.
ماذا-فعل-السيسي-في-4-زيارات-للأمم-المتحدة

السيسي: التحديات المعاصرة تتطلب التكاتف لمواجهتها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مصر وضعت خطة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تستند إلى برنامج طموح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشددا على ضرورة حشد جهود العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال السيسي، في كلمته أمام قمة التنمية المستدامة التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ"74": إن "التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها وتتطلب التكاتف لمواجهتها".
اسماك (6)

التموين تطرح أسماك مجمدة بأسعار أقل بـ40%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن طرح كميات كبيرة من الأسماك المجمدة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنسبة 40%، وذلك في اطار استراتيجية الدولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن، موضحة أنه سيتم طرح كيلو السمك البوري المجمد بسعر 35 جنيها، وكيلو السمك المكرونة بسعر 30 جنيها، وكيلو السمك "الماكريل" الياباني بسعر 25 جنيها، كما سيتم طرح كيلو السمك البلطي الأسواني بسعر 21 جنيها.
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الشرطة الامريكية

5 قتلى و21 مصابا في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، بوقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الامريكية. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، اليوم، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، وأضافت أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار.
قمر-صناعى

أمريكا ترصد تحركات قمر صناعي عسكري روسي

قالت القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي (نوراد) اليوم إنها رصدت منذ بداية العام الجاري مناورات مركبة الفضاء العسكرية الروسية "كوسموس-2521"، التي يطلق عليها بشكل غير رسمي القمر الصناعي "المُفتش". وأوضحت القيادة، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن القمر الصناعي كان في مدار الأرض مع المعلمات من 280 كيلومترا لكل 285 كيلومترا وفي أوائل فبراير بدأ مداره في الانخفاض تدريجياً وبحلول الـ 10 من أبريل كان الحد الأدنى لارتفاعه 227 كيلومترا ثم ارتفع القمر الصناعي مرة أخرى ومع بداية الصيف بلغ مداره 247 كيلومترا على مساحة 282 كيلومترا.
طائرات

أمريكا توجه ضربة جوية لتنظيم القاعدة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب. ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم السبت، دون مزيد من التفاصيل. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق - مقتل 40 عنصرا بينهم قادة في جبهة النصرة و"حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة، جراء غارات يرجح أنها من قبل طيران التحالف الدولي استهدفت تجمعا لهم في إدلب. وكانت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أشارت إلى أن أدريان داريا (جريس 1 سابقا) بعد أن غيرت مسارها مرات اتجهت الجمعة إلى ميناء الإسكندرونة التركي شمال سوريا.
شرطة-المكسيك (2)

298 جثة.. قصة رؤوس الجثث المدفونة في المكسيك؟

انتشار لافتات عرض المنازل للبيع على نطاق واسع، أمر غير طبيعي وُملفت للنظر في حي "لاإيستانسيا" بمدينة غوادالاجارا المكسيكية، وكان الناس قد شرعوا في النزوح من المدينة منذ مايو الماضي عندما عثرت الشرطة على بقايا جثة متحللة في منزل بشارع جانبي هادئ. ففي الشهر الماضي هرب أحد ضحايا عمليات الخطف وأرشد الشرطة إلى عنوان عثرت داخله على جثة وثلاثة رؤوس مقطوعة، ويعد ذلك تطورا مثيرا للفزع في بلد شهد اختفاء نحو 40 ألف شخص منذ عام 2006، وعندما يدفن المجرمون الضحايا يختلقون عوائق قانونية لمنع السلطات من الوصول إلى مواقع الجثث.
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