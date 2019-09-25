ممثل مصر يكشف سبب تصويته لصلاح ثالثا في جائزة الأفضل
تحرير:علي الزيني
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
محمد صلاح
أكد الصحفى هاني دانيال، ممثل مصر الوحيد في حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم، خلفًا للسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إذ قال: "ليس هناك أى شخصنة فى عملية التصويت لمحمد صلاح فى المركز الثالث، وبحكم تواجدى مع عدد من الصحفيين الأجانب، ومتابعة عن قرب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونهائي دورى الأمم الأوروبية، قمت بالتصويت".
وواصل حديثه، قائلًا: "قمت بالتصويت لمحمد صلاح كترتيب ثالث، وهو ما يتوافق مع اختيارات أكثر من 70 شخصًا لصلاح كمركز ثالث (مدرب، قائد منتخب، وإعلامى) حسب الكشف المعلن من الاتحاد الدولى لكرة القدم".
وأكد أن "الفرق فى النقاط بين صلاح كمركز رابع ورونالدو مركز ثالث كبير ويقترب من 600 نقطة (باحتساب تصويت المدربين
وواصل حديثه، قائلًا: "قمت بالتصويت لمحمد صلاح كترتيب ثالث، وهو ما يتوافق مع اختيارات أكثر من 70 شخصًا لصلاح كمركز ثالث (مدرب، قائد منتخب، وإعلامى) حسب الكشف المعلن من الاتحاد الدولى لكرة القدم".
وأكد أن "الفرق فى النقاط بين صلاح كمركز رابع ورونالدو مركز ثالث كبير ويقترب من 600 نقطة (باحتساب تصويت المدربين وقائدى المنتخبات والإعلاميين)، وحتى فى حال حصوله على 15 نقطة من المخصصة لمصر لن يغير من الأمر شيئا، لأنه لم يحقق ما قدمه العام الماضي، حسب اختيارات الجميع من مختلف دول العالم وليس شخصي".
وأوضح أن "محمد صلاح ليس بحاجة لمجاملتة أو تعاطف على أساس الانتماء الوطنى، ولو كل صاحب صوت يقوم بمنح صوته لبنى وطنه، فينبغى وقف هذه الجوائز ولا قيمة لها، فهو يستحق أن يكون الأفضل لنتائجه وأرقامه كما حدث الموسم قبل الماضي وليس لاختيارات آخري".