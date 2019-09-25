ممثل مصر يكشف سبب تصويته لصلاح ثالثا في جائزة الأفضل

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

محمد صلاح

أكد الصحفى هاني دانيال، ممثل مصر الوحيد في حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم، خلفًا للسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إذ قال: "ليس هناك أى شخصنة فى عملية التصويت لمحمد صلاح فى المركز الثالث، وبحكم تواجدى مع عدد من الصحفيين الأجانب، ومتابعة عن قرب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونهائي دورى الأمم الأوروبية، قمت بالتصويت".

وواصل حديثه، قائلًا: "قمت بالتصويت لمحمد صلاح كترتيب ثالث، وهو ما يتوافق مع اختيارات أكثر من 70 شخصًا لصلاح كمركز ثالث (مدرب، قائد منتخب، وإعلامى) حسب الكشف المعلن من الاتحاد الدولى لكرة القدم". وأكد أن "الفرق فى النقاط بين صلاح كمركز رابع ورونالدو مركز ثالث كبير ويقترب من 600 نقطة (باحتساب تصويت المدربين