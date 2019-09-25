أتلتيكو مدريد يعبر مايوركا ويتصدر الليجا مؤقتا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

أتلتيكو مدريد - أرشيفية

تغلب أتلتيكو مدريد، على مضيفه ريال مايوركا، بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إيبيروستار" ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2019-2020، ودخل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو المباراة بالقوة الضاربة، حيث اعتمد في الخط الهجومي على جواو فيليكس، ودييجو كوستا، وسيطر الروخي بلانكوس على معظم أوقات الشوط الأول، حيث تمكن الهداف دييجو كوستا، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بنتيجة 1-0

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو مايوركا تعديل النتيجة، بتسجيل هدف التعادل، لكن دفاع أتلتيكو كان حاضرا في الموعد، قبل أن يتمكن النجم البرتغالي جواو فيليكس، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 64، وينتهي اللقاء بنتيجة 2-0. بهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 13 نقطة، احتل بها صدارة جدول الليجا مؤقتا، في انتظار