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إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة برصيف في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
حادث تصادم- أرشيفية
حادث تصادم- أرشيفية
أصيب مساء اليوم، 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلي منصور من الضفة الشرقية للنيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، برصيف محور عدلي منصور؛ ما أسفر عن قوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة، وانتقلت على الفور 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، لإجراء اللازم بخصوص المصابين.
وتبين أن المصابين هم: «علياء عادل عبدالحميد، 16سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، ورحاب محمد، 17 سنة، طالبة مصابة بجروح، وأميرة شعبان عبدالسلام، 20 سنة، طالبة مصابة بجرح قطعي بالرأس، ونورة رمضان جودة، 32 سنة، مصابة بجرح بالوجه وكدمات». ونقلت سيارات الإسعاف أيضا إلى قسم الاستقبال بمستشفى
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ديفيد-مالباس

البنك الدولي للسيسي: الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج يحتذى به

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعي الاحتياجات والأولويات المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، في ضوء أن البنك يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس البنك الدولي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية.
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السيسي: نقبل الانتقاد.. ومحاولات حشد المصريين للتظاهر فشلت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين مصر والولايات المتحدة، وقدرة هذه العلاقات على مواجهة كافة الظروف الصعبة، جاء ذلك في كلمته خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بنيويورك مع مجموعة من الشخصيات الأمريكية المؤثرة على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الموضوعات في المنطقة مترابطة ولا تنفصل بعضها عن بعض، لافتًا إلى أنه لا يمكن فصل الإرهاب عن محاولات السيطرة على المنطقة.
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غرغرينة بالأعضاء التناسلية.. التقرير الطبي لضحية تعذيب جدتها

حصلت «التحرير» على التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، إذ خضعت لعملية بتر جزء من الطرف الأيسر السفلي، في مستشفى المنصورة الجديد، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، إذ أوضح التقرير أن الطفلة وصلت من ناحية قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والطفلة محجوزة في العناية المركزة للأطفال بالمستشفى منذ يوم 21 سبتمبر الجاري.
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رسميا.. مصر تسترد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا

نجحت مصر في استرداد القطعة الأثرية المصرية "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ"، والتي كانت معروضة بمتحف "المتروبوليتان" في نيويورك، حيث شارك سامح شكري، وزير الخارجية في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك، وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي في نيويورك. وذلك في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتا الخارجية والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين وزيريّ خارجية البلدين في نوفمبر 2016 بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب،
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مصطفى-مدبولي

قريبا.. طرح 6 شركات حكومية في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، معلقا: "منذ تخرجي من الجامعة أواخر عام 1980، لم أسمع أن البطالة انخفضت إلى هذه النسبة، ولأول مرة منذ الشهر الماضي، انخفض التضخم إلى 6.5% نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير كافة السلع للمواطنين"، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة ستقوم بطرح 5 إلى 6 شركات في البورصة فى العام المالي 30 يونيو 2020، والتي تمتلكها الدولة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
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بـ152 مليون دولار.. رئيس الوزراء يزور مصنع خميرة ببني سويف

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، مجمع (انجل بيست) الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، المختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف. كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من مكونات المشروع، واستمع إلى شرح حول المجمع الصناعي، حيث تمت الإشارة إلى أن المجمع تم تنفيذه على مساحة حوالي 90 ألف م2، باستثمارات تصل لنحو 152 مليون دولار، ويعمل به نحو 700 عامل، معظمهم من العمالة المصرية المدربة، ونسبة 90% منهم من بني سويف.
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مدبولي يتفقد مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف ببني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، والتي تم إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع، مشيدا بمستوى التعليم والتدريب المقدم لطلاب المدرسة، وأن هذه النوعية هى ما تحتاجه مصر حالياً، مُكلفا بإعداد دراسة لإنشاء مدرسة على هذا الطراز فى كل محافظة.
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مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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