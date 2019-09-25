إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة برصيف في بني سويف
تحرير:محمد حفيظ
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
حادث تصادم- أرشيفية
أصيب مساء اليوم، 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلي منصور من الضفة الشرقية للنيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، برصيف محور عدلي منصور؛ ما أسفر عن قوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة، وانتقلت على الفور 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، لإجراء اللازم بخصوص المصابين.
وتبين أن المصابين هم: «علياء عادل عبدالحميد، 16سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، ورحاب محمد، 17 سنة، طالبة مصابة بجروح، وأميرة شعبان عبدالسلام، 20 سنة، طالبة مصابة بجرح قطعي بالرأس، ونورة رمضان جودة، 32 سنة، مصابة بجرح بالوجه وكدمات».
ونقلت سيارات الإسعاف أيضا إلى قسم الاستقبال بمستشفى
وتبين أن المصابين هم: «علياء عادل عبدالحميد، 16سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، ورحاب محمد، 17 سنة، طالبة مصابة بجروح، وأميرة شعبان عبدالسلام، 20 سنة، طالبة مصابة بجرح قطعي بالرأس، ونورة رمضان جودة، 32 سنة، مصابة بجرح بالوجه وكدمات».
ونقلت سيارات الإسعاف أيضا إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، كلا من: محمد سعيد عبدالحميد، 7 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات، وصباح رمضان جودة، 31 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وحبيبة مسعد عبدالحميد، 21 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر، ورجب مجدى عبده، 28 سنة، سائق مقيم بقرية رياض باشا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وهدير نادي برهان، 16 سنة، طالبة مقيمة جزيرة أبو صالح، مصابة بكدمات بالجسم.