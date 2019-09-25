غرغرينة بالأعضاء التناسلية.. التقرير الطبي لضحية تعذيب جدتها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

طفلة مريضة- أرشيفية

حصلت «التحرير» على التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، إذ خضعت لعملية بتر جزء من الطرف الأيسر السفلي، في مستشفى المنصورة الجديد، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، إذ أوضح التقرير أن الطفلة وصلت من ناحية قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والطفلة محجوزة في العناية المركزة للأطفال بالمستشفى منذ يوم 21 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور محمد شريف، نائب مدير مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقا"، إن الطفلة تحت الملاحظة والمتابعة في العناية المركزة، لحين استقرار حالتها الصحية وامتثالها للشفاء. وكانت الطفلة قد وصلت إلى المستشفى محولة من مستشفى شربين العام في حالة خطيرة، بسبب تعذيب جدتها لها وكيها بآلة حادة على جسدها