جريمة

عذبتها بالنار.. سيدة تتسبب في بتر قدم حفيدتها بالدقهلية

تجردت جدة من مشاعرها وعذبت حفيدتها، إذ أحرقتها في مناطق متفرقة من جسدها، فدب العفن وظهر التورم في منطقة العفة، فضلا عن كدمات فى الظهر والبطن وأنحاء متفرقة من الجسم.
تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ ص
عملية جراحية _ أرشيفية
عملية جراحية _ أرشيفية
جنة.. طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، ترقد بين الحياة والموت في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية على يد جدتها التى تجردت من مشاعرها ادعاء تبولها اللإرادي، وأقدمت على حرق الطفلة بآلة حادة في أماكن حساسة وعلى ظهرها بزعم تأديبها لشقاوتها وتبولها لا إراديًا، وأودعت الطفلة في العناية المركزة لخطورة حالتها، وخضعت منذ قليل لعملية بتر القدم اليسرى إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسرها منذ أيام وأهمال رعايتها.
آثار حروق قديمة وحديثة على جسد الطفلة، تعود بدايتها إلى ضمها هي وشقيقتها إلى حضانة الأم تحت رعاية جدتها صفاء، المقيمة في ذات القرية، منذ عام، بحكم قضائي بعد انفصال الأبوين منذ 3 سنوات، فذاقت الطفلة الويلات على يد الجدة، حتى أصيبت بإعياء شديد نقلت على إثره إلى مستشفى شربين، الأحد الماضي، خشية وفاتها،
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نقل مصابين - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
جثة (4)

الكهرباء تصعق شابا وأمه حتى الموت في أسوان

حادث أليم، شهدته قرية قرية النزل، التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، فى الساعة الاولى من صباح اليوم الخميس، بعدما توفى شاب صعقا بالكهرباء، أثناء إصلاحة مكيف صحراوى، ولقيت أمه هى الأخرى مصرعها أثناء محاولتها لإنقاذه. تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان، إخطارا بوفاة شاب أثناء إصلاح تكييف صحراوى، إلى جانب وفاة والدته التى حاولت إنقاذه. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ناصر محسب أمين، 16 سنة، ووالدته وردة على فؤاد، 40 سنة، صعقا بالكهرباء.
مطار-القاهرة (4)

أيفون وترامادول..إحباط 3 محاولات تهريب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، تفيد بمحاولة راكب مصري قادم من مطار كازابلانكا تهريب أقراص مخدرة. وبتفتيشه عثر بين طيات ملابس داخل حقائبه على 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرصا، ثاني المحاولات كانت مع ضبط راكب مصري على نفس الطائرة بحوزته 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.
عمليات-جراحية

بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
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تعذيب طفلة

اغتصاب وحرق وبتر.. تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة على يد جدتها

قال رضا حلمي، عم الطفلة جنة، التي أحرقتها جدتها قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بادعاء منعها من التبول اللا إرادي،، إن التقرير الطبي أثثبت احتياجها لبتر قدمها اليسرى، لتعرضها لكسر إثر "رزعها" في الأرض منذ 7 أيام، وتسبب إهمال رعايتها في غرغرينة بالقدم، مشيرا إلى أن المستشفى قررت دخولها إلى غرفة العمليات لبتر القدم، إلا أن الأشعة والفحوصات، اليوم الثلاثاء، أثبتت تسمم دم الطفلة وتوقف الكلى والكبد عن وظائفهم، وتقرر إلغاء العملية، بسبب الحالة الحرجة للطفلة.
مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

عجز وموظفة هاربة.. اختلاس 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لضبط موظفة الإيداعات في فرع البريد بقرية طنبول الكبرى بمركز السنبلاوين، بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه من ودائع العملاء، وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، بورود بلاغات من لجنة من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية، عن اكتشاف نقص مبالغ مالية كبيرة أثناء فحص أعمال الفرع في طنبول ومديرته "غدير ج."، واكتشافها وجود عجز بالمبالغ المالية الخاصة بالمودعين فى عهدة موظفة تدعى "فاطمة م.".
اغتصاب (5)

علياء والذئاب.. مأساة أم تعرضت للاغتصاب أمام رضيعها

«خاف ممن لا يخاف الله».. عبارة تتكرر على مسامعنا كلما دار الحديث حول قضيةٍ ما، بلغ الجاني فيها درجة عالية من الإجرام وسلك مسلكًا لم يسبقه إليه أحد، إلا أن المجرمون في واقعة اليوم حقًا لا يعرفون الله أو يحفظون بداخلهم ذرة رحمة، بعدما استحلوا عرض امرأة كانت في طريقها للاطمئنان على صحة طفلتها، والتي بالكاد أتمت ربيعها الرابع، وتحمل على كتفها رضيعًا لم يُتم عامه الأول بعد، ليقطعوا الطريق عليها في مأساة كبيرة عاشتها المجني عليها بدايةً من التعدي عليها واقتيادها عنوة تحت التهديد، انتهاءً باغتصابها أمام أعين صغيرها وهي تحمله على كتفها.
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