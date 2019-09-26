عذبتها بالنار.. سيدة تتسبب في بتر قدم حفيدتها بالدقهلية

تجردت جدة من مشاعرها وعذبت حفيدتها، إذ أحرقتها في مناطق متفرقة من جسدها، فدب العفن وظهر التورم في منطقة العفة، فضلا عن كدمات فى الظهر والبطن وأنحاء متفرقة من الجسم.

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ ص

عملية جراحية _ أرشيفية

جنة.. طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، ترقد بين الحياة والموت في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية على يد جدتها التى تجردت من مشاعرها ادعاء تبولها اللإرادي، وأقدمت على حرق الطفلة بآلة حادة في أماكن حساسة وعلى ظهرها بزعم تأديبها لشقاوتها وتبولها لا إراديًا، وأودعت الطفلة في العناية المركزة لخطورة حالتها، وخضعت منذ قليل لعملية بتر القدم اليسرى إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسرها منذ أيام وأهمال رعايتها.

آثار حروق قديمة وحديثة على جسد الطفلة، تعود بدايتها إلى ضمها هي وشقيقتها إلى حضانة الأم تحت رعاية جدتها صفاء، المقيمة في ذات القرية، منذ عام، بحكم قضائي بعد انفصال الأبوين منذ 3 سنوات، فذاقت الطفلة الويلات على يد الجدة، حتى أصيبت بإعياء شديد نقلت على إثره إلى مستشفى شربين، الأحد الماضي، خشية وفاتها،