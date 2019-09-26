عذبتها بالنار.. سيدة تتسبب في بتر قدم حفيدتها بالدقهلية

تجردت جدة من مشاعرها وعذبت حفيدتها، إذ أحرقتها في مناطق متفرقة من جسدها، فدب العفن وظهر التورم في منطقة العفة، فضلا عن كدمات فى الظهر والبطن وأنحاء متفرقة من الجسم.
جنة.. طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، ترقد بين الحياة والموت في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية على يد جدتها التى تجردت من مشاعرها ادعاء تبولها اللإرادي، وأقدمت على حرق الطفلة بآلة حادة في أماكن حساسة وعلى ظهرها بزعم تأديبها لشقاوتها وتبولها لا إراديًا، وأودعت الطفلة في العناية المركزة لخطورة حالتها، وخضعت منذ قليل لعملية بتر القدم اليسرى إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسرها منذ أيام وأهمال رعايتها.
آثار حروق قديمة وحديثة على جسد الطفلة، تعود بدايتها إلى ضمها هي وشقيقتها إلى حضانة الأم تحت رعاية جدتها صفاء، المقيمة في ذات القرية، منذ عام، بحكم قضائي بعد انفصال الأبوين منذ 3 سنوات، فذاقت الطفلة الويلات على يد الجدة، حتى أصيبت بإعياء شديد نقلت على إثره إلى مستشفى شربين، الأحد الماضي، خشية وفاتها،
آثار حروق قديمة وحديثة على جسد الطفلة، تعود بدايتها إلى ضمها هي وشقيقتها إلى حضانة الأم تحت رعاية جدتها صفاء، المقيمة في ذات القرية، منذ عام، بحكم قضائي بعد انفصال الأبوين منذ 3 سنوات، فذاقت الطفلة الويلات على يد الجدة، حتى أصيبت بإعياء شديد نقلت على إثره إلى مستشفى شربين، الأحد الماضي، خشية وفاتها، ووادعوا - على غير الحقيقة - سقوط زيت مغلي عليها.
قال رضا حلمي، عم الطفلة، إن شقيقه كفيف، وتزوج من والدة جنة الكفيفة، وأنجب منها طفلتين، ولكن الزيجة فشلت، وأصرت الجدة على ترك الطفلتين لها، إذ تخلت عن جنة وعمرها 7 أشهر، ورفضت بقاءها مع والدتها لإرضاعها، وفشلت كل محاولات إقناعها بضرورة بقاء الرضيعة مع أمها لحاجتها إليها في هذه السن، ثم أخذتهما بالقوة بعد أن بلغت جنة من العمر 4 سنوات.
عم الطفلة أكد أنه يوم اكتشاف الواقعة، أخبرهم أحد الأشخاص بضرورة الذهاب إلى مستشفى شربين، إذ تصارع طفلة أخيه الكفيف الموت، مصابة بحروق شديدة، ومنذ ذلك اليوم وأبوها الكفيف يجلس بجوار الحجرة مقهورًا لا يتحرك.
وأضاف: «المستشفى أخبرتنا بضرورة إجراء بتر للقدم اليسرى من الفخذ لإنقاذ حياتها فوافقنا، وأثناء خضوعها، الثلاثاء، للفحوصات تبين توقف وظائف الكبد والكلى وتهتك الرحم وإصابتها بتسمم دموي، وتقرر تأجيل العملية لحين تحسن حالتها».
وفي يوم الأربعاء، خضعت الطفلة لعملية البتر من أعلى الركبة في المستشفى، وأودعت العناية المركزة، لحين استقرار حالتها الصحية وتماثلها للشفاء، وتسلمت أسرتها الساق لدفنها.
وأوضح التقرير الطبي الخاص بحالتها، والذي حصلت «التحرير» على صورة منه، أن الطفلة مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والطفلة محجوزة بالمستشفى منذ يوم 21 سبتمبر في العناية المركزة للأطفال.
وأشار سمير حلمي، عم الطفلة، إلى أن الفحص الطبي المبدئي شكك في أقوال الجدة بأن آثار الحرق بدافع التأديب لتبولها اللإرادي، إذ أثبت وجود آثار اغتصاب وتهتك في الرحم، واتهم الجدة بأن التعذيب المتكرر كان بدافع تشويه أعضائها ومحو آثار الاغتصاب.
وأوضح: «شقيقتها الكبرى كانت تجلس في المحكمة شاحبة ومعوجة على ظهرها ولا تجلس بشكل سليم، ما أثار شكوكنا بأنها تعرضت لنفس ما تعرضت إليه شقيقتها، ونرغب في إنقاذها»، مشيرًا إلى أن الطفلة في المستشفى اتهمت جدتها وخالها وأمها بتعذيبها وضربها بقسوة حين كانت تكويها بالنار، وأن أمها السبب في كسر قدمها حين طرحتها أرضًا بشكل عنيف، مطالبًا الطبيب الشرعي بسرعة إنهاء تقريره لإنصاف الطفلة.
وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بوصول جنة إلى المستشفى مصابة بحروق ووجود آثار تعفن وتورم في منطقة العفة، الحوض والمؤخرة وبها تعفن وآثار حروق متفرقة وكدمات على الظهر والبطن والفخذين.
وبالفحص، تبين أنها تقيم في حضانة والدتها الكفيفة وجدتها لأمها وأخوالها الأربعة أكبرهم 17 عاما، بعد طلاق الأم والأب، واتهمت الطفلة جدتها، بأنها كانت تسخن السكين على النار وتكويها على جسدها وتضربها بعنف.
بمواجهة الجدة، ادعت سقوط زيت مغلي على الطفلة، ثم اعترفت بأنها كانت تعاقبها على شقاوتها وتبولها اللإرادي، وتحرر محضر رقم 14167 لسنة 2019، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطبيب الشرعي.
وأكد أشرف ياسين، محامي الطفلة، لـ «التحرير» أنه تقدم بطلب نقل حضانة الطفلة الكبرى شقيقة المجني عليها، إلى أسرة والدها إذ تمارس ضغوط عليها لتغيير شهادتها.