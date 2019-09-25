رياضة

ريال مدريد يفوز على أوساسونا ويتصدر الدورى الإسبانى

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
ريال مدريد
ريال مدريد
حقق ريال مدريد فوزًا سهلا على نظيره أوساسونا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإسبانى، ليحتل ريال مدريد صدارة جدول المسابقة برصيد 14 نقطة، وشهدت المباراة مكاسب عديدة لفريق ريال مدريد، أبرزها الوصول لصدارة الدورى، وتسجيل لاعبيه فينسيوس جونيو ورودريجو جويس، أول هدفين رسميين لهما مع المرينجى، فيما لم ينجح فريق أوساسونا على مدار 8 سنوات في الفوز على المرينجى فى أي مباراة إذ كانت آخر خسارة لريال مدريد كانت فى يناير من موسم 2011.
بدأ الشوط الأول بسيطرة الملكى على أجواء المباراة مع تقدم بسيط لفريق أوساسونا على مستوى المحاولات، لكن فينيسيوس جونيور جناح الملكى الصاعد استطاع تسجيل أول أهداف المرينجي وأول هدف رسمي له مع فريقه أيضًا فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، واستكمل الملكى الشوط بسيطرة على الأجواء حتى انتهى الشوط بتقدم ريال مدريد
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ليفربول‎

كأس الرابطة.. ليفربول يعبر كينز دونز وفوز أستون فيلا

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلتون كينز دونز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد ام كي، وسجل جيمس ميلنر، وكي جانا هويفر ثنائية الريدز، وشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين الأساسيين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، واعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء.
اتلتيكو-مدريد-وخيتافى (2)

أتلتيكو مدريد يعبر مايوركا ويتصدر الليجا مؤقتا

تغلب أتلتيكو مدريد، على مضيفه ريال مايوركا، بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إيبيروستار" ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2019-2020، ودخل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو المباراة بالقوة الضاربة، حيث اعتمد في الخط الهجومي على جواو فيليكس، ودييجو كوستا، وسيطر الروخي بلانكوس على معظم أوقات الشوط الأول، حيث تمكن الهداف دييجو كوستا، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بنتيجة 1-0
محمد-صلاح‎

ممثل مصر يكشف سبب تصويته لصلاح ثالثا في جائزة الأفضل

أكد الصحفى هاني دانيال، ممثل مصر الوحيد في حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم، خلفًا للسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إذ قال: "ليس هناك أى شخصنة فى عملية التصويت لمحمد صلاح فى المركز الثالث، وبحكم تواجدى مع عدد من الصحفيين الأجانب، ومتابعة عن قرب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونهائي دورى الأمم الأوروبية، قمت بالتصويت".
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ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف صدارة الليجا أمام أوساسونا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مقابل 7 نقاط لأوساسونا يوجد بها في المركز العاشر، وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاءً وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.
زيدان (1)

زيدان منزعج من إصابات نجوم ريال مدريد

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا"، علمًا بأن الملكي تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة. وقال مدرب ريال مدريد: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية، ويجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".
برشلونة-اتليتك بلباو

بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.
فياريال-ريال مدريد

زيدان يتغنى بانتصار ريال مدريد على إشبيلية

حقق ريال مدريد أمس، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأعرب مدرب الريال زين الدين زيدان عن سعادته الشديدة بهذا الانتصار قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع، بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدا".
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