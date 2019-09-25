ريال مدريد يفوز على أوساسونا ويتصدر الدورى الإسبانى

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزًا سهلا على نظيره أوساسونا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإسبانى، ليحتل ريال مدريد صدارة جدول المسابقة برصيد 14 نقطة، وشهدت المباراة مكاسب عديدة لفريق ريال مدريد، أبرزها الوصول لصدارة الدورى، وتسجيل لاعبيه فينسيوس جونيو ورودريجو جويس، أول هدفين رسميين لهما مع المرينجى، فيما لم ينجح فريق أوساسونا على مدار 8 سنوات في الفوز على المرينجى فى أي مباراة إذ كانت آخر خسارة لريال مدريد كانت فى يناير من موسم 2011.

بدأ الشوط الأول بسيطرة الملكى على أجواء المباراة مع تقدم بسيط لفريق أوساسونا على مستوى المحاولات، لكن فينيسيوس جونيور جناح الملكى الصاعد استطاع تسجيل أول أهداف المرينجي وأول هدف رسمي له مع فريقه أيضًا فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، واستكمل الملكى الشوط بسيطرة على الأجواء حتى انتهى الشوط بتقدم ريال مدريد