رياضة

كأس الرابطة.. ليفربول يعبر كينز دونز وفوز أستون فيلا

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
ليفربول
ليفربول
تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلتون كينز دونز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد ام كي، وسجل جيمس ميلنر، وكي جانا هويفر ثنائية الريدز، وشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين الأساسيين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، واعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء.
الدقيقة 41، شهدت تقدم ليفربول، عندما أطلق ميلنر تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يعزز جانا هويفر، تقدم الريدز بهدف ثان في الدقيقة 69، برأسية فشل الحارس في التصدي لها، لتسكن الشباك. وعلى ملعب "فالمر"، ساهم الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، في فوز فريق أستون فيلا، على برايتون بثلاثة أهداف
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ريال مدريد

ريال مدريد يفوز على أوساسونا ويتصدر الدورى الإسبانى

حقق ريال مدريد فوزًا سهلا على نظيره أوساسونا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإسبانى، ليحتل ريال مدريد صدارة جدول المسابقة برصيد 14 نقطة، وشهدت المباراة مكاسب عديدة لفريق ريال مدريد، أبرزها الوصول لصدارة الدورى، وتسجيل لاعبيه فينسيوس جونيو ورودريجو جويس، أول هدفين رسميين لهما مع المرينجى، فيما لم ينجح فريق أوساسونا على مدار 8 سنوات في الفوز على المرينجى فى أي مباراة إذ كانت آخر خسارة لريال مدريد كانت فى يناير من موسم 2011.
اتلتيكو-مدريد-وخيتافى (2)

أتلتيكو مدريد يعبر مايوركا ويتصدر الليجا مؤقتا

تغلب أتلتيكو مدريد، على مضيفه ريال مايوركا، بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إيبيروستار" ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2019-2020، ودخل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو المباراة بالقوة الضاربة، حيث اعتمد في الخط الهجومي على جواو فيليكس، ودييجو كوستا، وسيطر الروخي بلانكوس على معظم أوقات الشوط الأول، حيث تمكن الهداف دييجو كوستا، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بنتيجة 1-0
محمد-صلاح‎

ممثل مصر يكشف سبب تصويته لصلاح ثالثا في جائزة الأفضل

أكد الصحفى هاني دانيال، ممثل مصر الوحيد في حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم، خلفًا للسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إذ قال: "ليس هناك أى شخصنة فى عملية التصويت لمحمد صلاح فى المركز الثالث، وبحكم تواجدى مع عدد من الصحفيين الأجانب، ومتابعة عن قرب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونهائي دورى الأمم الأوروبية، قمت بالتصويت".
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لامبارد

لامبارد: سعيد بمستوى تشيلسي والانتصارات قادمة

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني لمواجهة ليفربول، مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة تكلف فريقه الكثير، مثل السماح لروبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز للقفز وتسديد الكرة برأسه في الشباك دون الرقابة المطلوبة. وأضاف لامبارد في تصريحاته عقب المباراة، أن البلوز مطالبون الآن بتحويل العروض الجيدة إلى نقاط، موضحًا أن لديه يقينا بأنه مع العروض التي قدمها الفريق هذا الموسم الانتصارات ستكون قادمة.
محمد-صلاح

يورجن كلوب يحبط محمد صلاح بقرار جديد

يبدو أن ركلة الجزاء التي سجلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم تكن كافية لإقناع يورجن كلوب، مدرب الريدز، بأن يكون صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، حيث أعلن أن جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، وقال كلوب في هذا الشأن، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد، وعندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".
محمد صلاح

صلاح يكشف أسباب صعوبة مواجهة نيوكاسل وهدف ليفربول

أكد الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة عندما يلاقي نظيره نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب تتويجه بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، قائلا: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة.. لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر الأوروبي، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها".
محمد صلاح (1.) (1)

كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".
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