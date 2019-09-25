كأس الرابطة.. ليفربول يعبر كينز دونز وفوز أستون فيلا

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

ليفربول

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلتون كينز دونز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد ام كي، وسجل جيمس ميلنر، وكي جانا هويفر ثنائية الريدز، وشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين الأساسيين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، واعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء.

الدقيقة 41، شهدت تقدم ليفربول، عندما أطلق ميلنر تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يعزز جانا هويفر، تقدم الريدز بهدف ثان في الدقيقة 69، برأسية فشل الحارس في التصدي لها، لتسكن الشباك. وعلى ملعب "فالمر"، ساهم الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، في فوز فريق أستون فيلا، على برايتون بثلاثة أهداف