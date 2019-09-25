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البنك الدولي للسيسي: الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج يحتذى به

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس - أرشيفية
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس - أرشيفية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعي الاحتياجات والأولويات المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، في ضوء أن البنك يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس البنك الدولي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية.
وقال مالباس، إن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تنامت، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتواجد مصر في محيط سياسي مضطرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وصرح متحدث الرئاسة، بأن الرئيس السيسي، رحب برئيس البنك الدولي مجدداً بعد اللقاء الذي تم بالقاهرة في مايو الماضي، خلال أول جولة خارجية لرئيس البنك الدولي
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عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي: نقبل الانتقاد.. ومحاولات حشد المصريين للتظاهر فشلت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين مصر والولايات المتحدة، وقدرة هذه العلاقات على مواجهة كافة الظروف الصعبة، جاء ذلك في كلمته خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بنيويورك مع مجموعة من الشخصيات الأمريكية المؤثرة على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الموضوعات في المنطقة مترابطة ولا تنفصل بعضها عن بعض، لافتًا إلى أنه لا يمكن فصل الإرهاب عن محاولات السيطرة على المنطقة.
ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

غرغرينة بالأعضاء التناسلية.. التقرير الطبي لضحية تعذيب جدتها

حصلت «التحرير» على التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، إذ خضعت لعملية بتر جزء من الطرف الأيسر السفلي، في مستشفى المنصورة الجديد، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، إذ أوضح التقرير أن الطفلة وصلت من ناحية قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والطفلة محجوزة في العناية المركزة للأطفال بالمستشفى منذ يوم 21 سبتمبر الجاري.
حادث تصادم

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة برصيف في بني سويف

أصيب مساء اليوم، 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلي منصور من الضفة الشرقية للنيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، برصيف محور عدلي منصور؛ ما أسفر عن قوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة، وانتقلت على الفور 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، لإجراء اللازم بخصوص المصابين.
مصر -تتسلم- التابوت- الذهب -لتوت -عنخ -آمون (4)

رسميا.. مصر تسترد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا

نجحت مصر في استرداد القطعة الأثرية المصرية "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ"، والتي كانت معروضة بمتحف "المتروبوليتان" في نيويورك، حيث شارك سامح شكري، وزير الخارجية في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك، وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي في نيويورك. وذلك في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتا الخارجية والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين وزيريّ خارجية البلدين في نوفمبر 2016 بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب،
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عبدالفتاح السيسي

السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
مرضى-مستشفيات

المالية: تخصيص 6.6 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة

قالت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الجديد في الموازنة هذا العام بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة بلده والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق، من خلال خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم، كما أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أيضا لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصة برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
الاقتصاد-المصري

رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التى تحكم معظم التعاملات الحكومية. جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
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