رياضة

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
أمير مرتضى
أمير مرتضى
كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، آخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات، موضحا أن فتحي سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات. وأضاف أمير: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة"، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا.
وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: "نشكر ايمن طاهر على المجهود الكبير الذي قام به مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، لأنه رجل يعشق نادي الزمالك، وعندما تحدثنا معه عن وجوده بشكل مؤقت وافق دون أي تردد، وهذا قبل أن يعلم بوجوده في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، مضيفا: "نتمنى له التوفيق في محطته القادمة". واختتم
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ليفربول - تشيلسي (4)

ليفربول يواجه أرسنال ويونايتد مع تشيلسي بكأس الرابطة

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي أجريت عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وروكدال، بفوز الأول على ملعبه، بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، عن مواجهة نارية، تجمع بين فريق ليفربول نظيره أرسنال، والتي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فيما سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ويستضيف أستون فيلا في ملعبه نظيره ولفرهامبتون، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون على ملعب الإمارات.
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يحافظ على صدارة الكالشيو بهدف في لاتسيو

حقق إنتر ميلان، فوزًا غاليًا على حساب ضيفه لاتسيو، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2019-2020. اللقاء بدأ سريعًا من جانب كلا الفريقين، وتبادلا السيطرة على الكرة قبل أن يفرض إنتر بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، سيطرته على الكرة بعد ذلك، وتمكن دانيلو دي أمبروزيو من تسجيل هدف التقدم للنيراتزوي في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

باريس سان جيرمان يسقط في حديقة الأمراء

تعرض فريق باريس سان جيرمان، للخسارة أمام نظيره ريمس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي، وتعد هذه هي الخسارة الأولى للفريق الباريسي بمسابقة الدوري على ملعبه، تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، وشهد اللقاء تواجد النجم البرازيلي نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي، كما باريس شارك كيلور نافاس في حراسة المرمى.
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ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على بطل السنغال

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، إذ طالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري نهائياً، والتركيز على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشرح للاعبين أهمية المواجهة الإفريقية، وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء، من أجل ضمان التواجد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
اسماعيل-يوسف

تيجانا يؤازر اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغال

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وخضع الرباعي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي والناشئ محمد قنديل "مواليد 99" حراس مرمى الفريق لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة الصربي باجيك دراجون مدرب حراس المرمى الجديد، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم.
مبارة- السوبر (6)

سر رفض لاعبي الزمالك استلام ميداليات السوبر

انسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مراسم تسليم ميداليات وجوائز السوبر المصري، بعدما خسر أمام الاهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، بسبب تعرض اللاعبين ورئيس النادي مرتضى منصور وشيكابالا للسباب بشكل شديد من جانب جماهير الأهلي، ما دفع رئيس القلعة البيضاء لمطالبة لاعبيه بعدم الصعود إلى منصة التتويج لإستلام ميداليات المركز الثاني وأستجاب لاعبو الزمالك وغادروا ملعب المباراة. وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.
اقبال+جماهيرى-كبير-للحصول-على-تذاكر-لقاء-الأهلي‎ (7)

مرتضى منصور: «الخطيب بلغ الأمن عن جمهوره»

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك أن النادي وقع عقدا مع شركة تذكرتي لتولي بيع تذاكر مباريات الفريق في الموسم المقبل، منعا لحدوث أي أزمات، وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الساعات القادمة من أجل الإعلان عن كل التفاصيل. وتابع رئيس القلعة البيضاء: "كل جمهور الزمالك مرحب به ولكن الألتراس لن يكون له دور، خاصة أن جميع صور أعضاء هذا الجروب لدى الأمن، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي أبلغ الأمن عن جمهوره، بينما ألتراس الزمالك معروف من خلال القضايا وهناك قاعدة بيانات وتصوير للجمهور".
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