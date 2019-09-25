أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

أمير مرتضى

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، آخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات، موضحا أن فتحي سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات. وأضاف أمير: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة"، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا.

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: "نشكر ايمن طاهر على المجهود الكبير الذي قام به مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، لأنه رجل يعشق نادي الزمالك، وعندما تحدثنا معه عن وجوده بشكل مؤقت وافق دون أي تردد، وهذا قبل أن يعلم بوجوده في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، مضيفا: "نتمنى له التوفيق في محطته القادمة". واختتم