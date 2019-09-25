لأسباب شخصية.. بويول يرفض طلب برشلونة

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

بويول

رفض المدافع الإسباني السابق كارليس بويول، قبول عرض ناديه السابق، برشلونة، بتولي منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني، نظرًا لانشغاله بمشروعاته الخاصة والتي ستمنعه من تكريس نفسه بشكل حصري للمهمة الجديدة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال الأسابيع الأخيرة ذاعت بعض الأخبار التي تفيد بأنني سأتولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة، ولهذا أشعر بأنه علي أن أخبر جميع عائلة برشلونة بأنني بعد تفكير كبير قررت رفض عرض النادي.. القرار لم يكن سهلاً، لأنني قلتها مرارًا إنني طالما أردت العودة لبيتي".

واختتم بويول، قائلًا: "لكن انشغالي في العديد من المشاريع الشخصية في الوقت الحالي يمنعني من التفرغ للمهام التي يتطلبها هذا المنصب.. أرغب في أن أعرب عن امتناني للنادي بعد أن وضع ثقته بي وعرض علي هذا المنصب الذي يحمل الكثير من المسؤولية، أحييكم، وليحيا البرسا". ويعد بويول أحد القادة التاريخيين للبرشلونة،