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شيخ الأزهر يعود للقاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا

تحرير:محمد فتحي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
عاد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها فضيلته عملية جراحية بالعين، وجاءت هذه الزيارة استكمالا لفترة العلاج التي نصح بها الأطباء المعالجين. واستقبل فضيلته فى مطار القاهرة؛ وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، يتقدمهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للأزهر، وعدد من القيادات الأزهرية والعلماء.
وكان فضيلة الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين.وفى سياق متصل، عُقد الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية"
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ديفيد-مالباس

البنك الدولي للسيسي: الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج يحتذى به

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعي الاحتياجات والأولويات المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، في ضوء أن البنك يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس البنك الدولي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي: نقبل الانتقاد.. ومحاولات حشد المصريين للتظاهر فشلت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين مصر والولايات المتحدة، وقدرة هذه العلاقات على مواجهة كافة الظروف الصعبة، جاء ذلك في كلمته خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بنيويورك مع مجموعة من الشخصيات الأمريكية المؤثرة على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الموضوعات في المنطقة مترابطة ولا تنفصل بعضها عن بعض، لافتًا إلى أنه لا يمكن فصل الإرهاب عن محاولات السيطرة على المنطقة.
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غرغرينة بالأعضاء التناسلية.. التقرير الطبي لضحية تعذيب جدتها

حصلت «التحرير» على التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، إذ خضعت لعملية بتر جزء من الطرف الأيسر السفلي، في مستشفى المنصورة الجديد، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، إذ أوضح التقرير أن الطفلة وصلت من ناحية قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والطفلة محجوزة في العناية المركزة للأطفال بالمستشفى منذ يوم 21 سبتمبر الجاري.
حادث تصادم

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة برصيف في بني سويف

أصيب مساء اليوم، 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلي منصور من الضفة الشرقية للنيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، برصيف محور عدلي منصور؛ ما أسفر عن قوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة، وانتقلت على الفور 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، لإجراء اللازم بخصوص المصابين.
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مطار-القاهرة (5)

2500 كاميرا ورادارات.. منظومة أمنية جديدة لمراقبة مطار القاهرة

افتتح وزير الطيران المدني، اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي، والمزودة بأكثر من 2500 كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعة وتسجل كافة الأحداث ويمكن استرجاع الصور في أي وقت، وأكد الوزير، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة منشآت الوزارة، وقال إنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.
محمد-المحرصاوي

سياحي أم إباحي؟.. حقيقة موقع مثير للجدل في مؤتمر للأزهر

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نفت فيه صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان «موقع إباحي» على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي، إذ قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه «celebritycruises»، وليس كما يدعي البعض أنه أحد المواقع الإباحية.
احمد-زارع

الأزهر يوضح حقيقة ظهور موقع إباحي في مؤتمره: صورة مفبركة

كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي بجامعة الأزهر عن حقيقة ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بظهور موقع إباحي على شاشة العرض المخصصة لاستقبال أسئلة الطلاب واستفساراتهم في مؤتمر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجع تاريخها إلى يوم 19 أغسطس الماضي، أثناء لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلاب الجدد. وأضاف زارع في تصريحات إلى «التحرير»: أن «الصورة مفبركة وهذا تربص بالأزهر من أصحاب النفوس الضعيفة"، مؤكدا أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة.
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