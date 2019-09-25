شيخ الأزهر يعود للقاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا

تحرير:محمد فتحي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

أحمد الطيب شيخ الأزهر

عاد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها فضيلته عملية جراحية بالعين، وجاءت هذه الزيارة استكمالا لفترة العلاج التي نصح بها الأطباء المعالجين. واستقبل فضيلته فى مطار القاهرة؛ وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، يتقدمهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للأزهر، وعدد من القيادات الأزهرية والعلماء.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين.وفى سياق متصل، عُقد الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية"