جريمة

أيفون وترامادول..إحباط 3 محاولات تهريب بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
مطار القاهرة_ أرشيفية
مطار القاهرة_ أرشيفية
تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، تفيد بمحاولة راكب مصري قادم من مطار كازابلانكا تهريب أقراص مخدرة. وبتفتيشه عثر بين طيات ملابس داخل حقائبه على 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرصا، ثاني المحاولات كانت مع ضبط راكب مصري على نفس الطائرة بحوزته 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.
ثالث محاولات التهرب الجمركي، كانت أثناء تفتيش حقائب مضيف جوي بطريقة التفتيش الذاتي حيث ضبط بحوزته على 20 جهاز تليفون محمول ماركة أيفون. وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير 3 محاضر تهرب جمركي. في نفس السياق، واصلت الإدارات
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عمليات-جراحية

بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
طفل رضيع في المقابر

دماء وحفاضة.. حشرات تهاجم رضيعا ألقته والدته بالزراعات

«جرى إيه في الدنيا».. تعبير مصحوب بدهشة بدت واضحة على ملامح كل من رأى مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لم تتجاوز مدته إحدى عشرة ثانية لطفل بالكاد أتم دقائقه الأولى فور خروجه للدنيا؛ لكن حظه العاثر أوقعه في ظروف لم يكُن له فيها يد إلا أن يُلقى وسط الزراعات دون شيء يستره سوى حفاضة و«مشبك طبي» يمنع أمعاءه من مغادرة جسده، ليكون فريسة مثالية للحشرات التي راحت تلدغ جسده، قبل أن يتناهى إلى مسامع بعض الشباب صرخات الصغير والدماء تُغرق وجهه، ويُنقذونه.
قوات-الشرطة (3)

ضبط صاحب مكتب رحلات بـ100 طربة حشيش (فيديو)

في ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالقاهرة، حيث تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وتم رصده، إذ أكدت التحريات أنه صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات.
طعنات-سكين-جريمة

بائعة البخور.. كلمة السر في مقتل سائق المعصرة

صوت كلاكسات السيارات ممزوجا بأصوات المارة، هذا هو الحال بشارع تتنوجى بحدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة، قبل أن يقطعه صوت مشاجرة وشد وجذب بين 3 شباب وسائق توك توك، انتهت بسقوط الأخير قتيلا على يد أحدهم في جريمة لم تستمر سوى بضع دقائق، بدأت أحداثها عندما حاول "عبدالظاهر" الشاب العشريني، إجبار فتاة (بائعة بخور) على ركوب التوك توك الخاص به عنوة، بعد معاكستها في أثناء سير 3 شباب شاهدوا الواقعة، ما دفعهم للدفاع عن الفتاة، وسرعان ما تطورت المشاجرة بين الطرفين، واستل صاحب التوك توك "سنجة" وحاول الاعتداء على الثلاثة، قبل أن يستولى عليها أحدهم.
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طعنات-سكين-جريمة

دماء في المنزل.. زوجات ضحايا خلافات أسرية بطلها الشك

مسلسل قتل الزوجات ما زال يكتب حلقاته الدامية، مشاكل خلف الأبواب المغلقة خلفت وراءها جثثا لزوجات، كما خلفت أزواجا خلف القضبان، بينما الأطفال يدفعون الثمن، ففي الأيام الماضية شهدت بعض المناطق والمحافظات جرائم كان بطلها "الزوج" بعدما تلاشت لغة الحوار مع الزوجة وحلت مكانها لغة العنف متمثلة في السكين والدم، كان أحدث تلك الجرائم ما شهدته مدينة 15 مايو، إذ قتل سائق زوجته وألقى طفله الوحيد من الطابق الخامس، فيما قطع زوج زوجته بساطور في الهرم، وكانت المطرية على موعد مع قتل تاجر خردة لزوجته، كما قتل موظف زوجته بالخليفة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط. وأعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها فى تخطى جميع المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
طعن-بالسكين

جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.
مطار-القاهرة (2)

إحباط تهريب مصحف أثري بحوزة نيجيري في مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب مصحف أثري بحوزة راكب نيجيرى الجنسية، حيث تم الاشتباه فيه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينينة المتبعة لركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوهانسبرج، إذ ظهرت أجسام معتمة على شاشة جهاز كشف الأمتعة، وبفتح الحقيبة وتفتيشها تم العثور على مصحف أثري مكتوب بخط اليد يرجع للعهد العثماني، كان يخفيه الراكب وسط مجموعة كتب داخل حقائبه، ومشتبه في أثريته، وأكدت لجنة العليا للآثار بالمطار صحة اشتباه الجمارك فى أن المصحف المضبوط أثري ويرجع للعهد العثماني.
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