أيفون وترامادول..إحباط 3 محاولات تهريب بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

مطار القاهرة_ أرشيفية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، تفيد بمحاولة راكب مصري قادم من مطار كازابلانكا تهريب أقراص مخدرة. وبتفتيشه عثر بين طيات ملابس داخل حقائبه على 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرصا، ثاني المحاولات كانت مع ضبط راكب مصري على نفس الطائرة بحوزته 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.

ثالث محاولات التهرب الجمركي، كانت أثناء تفتيش حقائب مضيف جوي بطريقة التفتيش الذاتي حيث ضبط بحوزته على 20 جهاز تليفون محمول ماركة أيفون. وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير 3 محاضر تهرب جمركي. في نفس السياق، واصلت الإدارات