رياضة

باريس سان جيرمان يسقط في حديقة الأمراء

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
باريس
باريس
تعرض فريق باريس سان جيرمان، للخسارة أمام نظيره ريمس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي، وتعد هذه هي الخسارة الأولى للفريق الباريسي بمسابقة الدوري على ملعبه، تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، وشهد اللقاء تواجد النجم البرازيلي نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي، كما باريس شارك كيلور نافاس في حراسة المرمى.
قبل بداية المباراة التي غاب عنها تياجو سيلفا قائد الفريق، تناسى بيرسلان كيمبمبي أنه قائد الفريق، وطلب منه حامل الراية العودة لمنتصف الملعب من أجل خوض القرعة ما قبل المباراة. الدقيقة 29، شهدت تقدم الفريق الضيف، عن طريق حسان كامارا، قبل أن يضيف بولايي ديا، الهدف الثاني لفريق ريمس في الدقيقة الأخيرة من
اقرأ المزيد
ليفربول - تشيلسي (4)

ليفربول يواجه أرسنال ويونايتد مع تشيلسي بكأس الرابطة

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي أجريت عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وروكدال، بفوز الأول على ملعبه، بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، عن مواجهة نارية، تجمع بين فريق ليفربول نظيره أرسنال، والتي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فيما سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ويستضيف أستون فيلا في ملعبه نظيره ولفرهامبتون، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون على ملعب الإمارات.
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يحافظ على صدارة الكالشيو بهدف في لاتسيو

حقق إنتر ميلان، فوزًا غاليًا على حساب ضيفه لاتسيو، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2019-2020. اللقاء بدأ سريعًا من جانب كلا الفريقين، وتبادلا السيطرة على الكرة قبل أن يفرض إنتر بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، سيطرته على الكرة بعد ذلك، وتمكن دانيلو دي أمبروزيو من تسجيل هدف التقدم للنيراتزوي في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.
كارليس-بويول (2)

لأسباب شخصية.. بويول يرفض طلب برشلونة

رفض المدافع الإسباني السابق كارليس بويول، قبول عرض ناديه السابق، برشلونة، بتولي منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني، نظرًا لانشغاله بمشروعاته الخاصة والتي ستمنعه من تكريس نفسه بشكل حصري للمهمة الجديدة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال الأسابيع الأخيرة ذاعت بعض الأخبار التي تفيد بأنني سأتولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة، ولهذا أشعر بأنه علي أن أخبر جميع عائلة برشلونة بأنني بعد تفكير كبير قررت رفض عرض النادي.. القرار لم يكن سهلاً، لأنني قلتها مرارًا إنني طالما أردت العودة لبيتي".
اقرأ المزيد من الأخبار
نيمار‎

نيمار سعيد ببدايته القوية مع باريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان أمس، فوزًا ثمينًا في انتصار باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وتحدث النجم البرازيلي عن تلك المباراة في تصريحات لموقع باريس سان جيرمان الرسمي قائلًا: "كانت مباراة معقدة، ليون فريق مميز يجيد الخطط الدفاعية، وخطير هجوميا، ونحن قدمنا أداءً متوازنا يكاد يكون مثاليا. الأهداف تمنحني دائما ثقة أكبر، أنا سعيد للغاية ببدء الموسم بإحراز هدفين مهمين للفريق"، ويأتي ذلك بعدما سجل نيمار هدف الفوز القاتل أمام ستراسبورج قبلها.
نيمار ‎ (3)

نيمار: أعترف أنى كنت أريد الرحيل وحزين لذلك السبب

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أزمته الأخيرة التى كانت بسبب رغبته فى العودة لفريقه السابق (برشلونة) خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وأشار الدولى البرازيلي بشكل واضح إلى أنه كان يريد الرحيل عن صفوف فريقه، وإن ذلك كان ظاهرًا للجميع، وأنه على الرغم من ذلك يركز حاليًّا بشكل كامل مع فريقه الحالى. وقال نيمار فى تصريحات عقب مباراة الفريق الباريسي اليوم: "الجميع يعلم جيدًا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا".
نيمار

هدف قاتل لنيمار يمنح باريس سان جيرمان فوزا مهما

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ستراسبورج بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب بارك دى برينس، والتى تأتى فى إطار الاسبوع الخامس من الدورى الفرنسي، وجاء الهدف مفاجأة للجميع حيث كان الهدف من توقيع نيمار دا سيلفا، والذى كان بدوره مفاجأة لجماهير الفريق الباريسي الذين هاجموه فى آخر مباراة للفريق. وباقتناص البى إس جى للثلاث نقاط يستر الفريق الباريسي محتلا المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن رين الوصيف برصيد 9 نقاط.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]