باريس سان جيرمان يسقط في حديقة الأمراء

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

باريس

تعرض فريق باريس سان جيرمان، للخسارة أمام نظيره ريمس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي، وتعد هذه هي الخسارة الأولى للفريق الباريسي بمسابقة الدوري على ملعبه، تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، وشهد اللقاء تواجد النجم البرازيلي نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي، كما باريس شارك كيلور نافاس في حراسة المرمى.

قبل بداية المباراة التي غاب عنها تياجو سيلفا قائد الفريق، تناسى بيرسلان كيمبمبي أنه قائد الفريق، وطلب منه حامل الراية العودة لمنتصف الملعب من أجل خوض القرعة ما قبل المباراة. الدقيقة 29، شهدت تقدم الفريق الضيف، عن طريق حسان كامارا، قبل أن يضيف بولايي ديا، الهدف الثاني لفريق ريمس في الدقيقة الأخيرة من