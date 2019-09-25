باريس سان جيرمان يسقط في حديقة الأمراء
تحرير:علي الزيني
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
باريس
تعرض فريق باريس سان جيرمان، للخسارة أمام نظيره ريمس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي، وتعد هذه هي الخسارة الأولى للفريق الباريسي بمسابقة الدوري على ملعبه، تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، وشهد اللقاء تواجد النجم البرازيلي نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي، كما باريس شارك كيلور نافاس في حراسة المرمى.
قبل بداية المباراة التي غاب عنها تياجو سيلفا قائد الفريق، تناسى بيرسلان كيمبمبي أنه قائد الفريق، وطلب منه حامل الراية العودة لمنتصف الملعب من أجل خوض القرعة ما قبل المباراة.
الدقيقة 29، شهدت تقدم الفريق الضيف، عن طريق حسان كامارا، قبل أن يضيف بولايي ديا، الهدف الثاني لفريق ريمس في الدقيقة الأخيرة من
قبل بداية المباراة التي غاب عنها تياجو سيلفا قائد الفريق، تناسى بيرسلان كيمبمبي أنه قائد الفريق، وطلب منه حامل الراية العودة لمنتصف الملعب من أجل خوض القرعة ما قبل المباراة.
الدقيقة 29، شهدت تقدم الفريق الضيف، عن طريق حسان كامارا، قبل أن يضيف بولايي ديا، الهدف الثاني لفريق ريمس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وأشارت شبكة أوبتا في إحصائية لها إلى أن السقوط أمام ريمس، يعد الأول لبي إس جي وسط جماهيره منذ الخسارة أمام رين بهدفين دون رد تحت قيادة المدرب السابق، أوناي إيمري، المدير الفني الحالي لآرسنال الإنجليزي.
كما أشارت أوبتا إلى أن الفريق الباريسي، عجز عن هز الشباك في الدوري الفرنسي لأول مرة بعد 44 مباراة متتالية، في أطول سلسلة لفريق على مدار تاريخ المسابقة.