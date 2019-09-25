إنتر ميلان يحافظ على صدارة الكالشيو بهدف في لاتسيو

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

إنتر ميلان

حقق إنتر ميلان، فوزًا غاليًا على حساب ضيفه لاتسيو، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2019-2020. اللقاء بدأ سريعًا من جانب كلا الفريقين، وتبادلا السيطرة على الكرة قبل أن يفرض إنتر بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، سيطرته على الكرة بعد ذلك، وتمكن دانيلو دي أمبروزيو من تسجيل هدف التقدم للنيراتزوي في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو لاتسيو العودة للمباراة، بشن أكثر من هجمة واعدة على أمل تسجيل هدف التعادل، لكن إنتر لم يكتفي بالمشاهدة، ورد بأكثر من فرصة خطيرة عن طريق نيكولو باريلا المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ولاوتارو مارتينيز، لكن اللقاء انتهى بفوز إنتر ميلان بهدف دون رد. بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان