ليفربول يواجه أرسنال ويونايتد مع تشيلسي بكأس الرابطة

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

ليفربول وتشيلسي

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي أجريت عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وروكدال، بفوز الأول على ملعبه، بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، عن مواجهة نارية، تجمع بين فريق ليفربول نظيره أرسنال، والتي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فيما سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ويستضيف أستون فيلا في ملعبه نظيره ولفرهامبتون، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون على ملعب الإمارات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: ليفربول X أرسنال تشيلسي X مانشستر يونايتد أستون فيلا X ولفرهامبتون مانشستر سيتي X ساوثامبتون إيفرتون X واتفورد برتون X ليستر سيتي كروالي X كولشيستر يونايتد أوكسفورد X سندرلاند وتأهل فريق ليفربول لهذا الدور، بعدما تغلب على ميلتون كينز دونز بهدفين نظيفين، في مواجهة غاب