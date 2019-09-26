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عمرو عابد: الجمهور لن يتوقف عند «قُبلة» دانا حمدان في «لما بنتولد»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص
عمرو عابد
عمرو عابد
عبّر الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض فيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة خارج المسابقة، ولكنه أشار إلى أنه يهتم فى الأساس بعرض الفيلم تجاريا، متمنيًا أن تجذب الحكايات التى يقدمها خلال الفيلم انتباه الجمهور، منوهًا بأن العمل خفيف وسيعجب فئة كبيرة من الجمهور لأنه "ميوزيكال رومانسى"، وأوضح أن الفيلم عرض عليه فى عام 2017، وبدأ على الفور فى تحضير الشخصية التى يلعبها، حيث يقوم بدور شاب تدفعه ظروفه المادية للعمل بأشياء غير مشروعة ليكفى احتياجاته، لافتا إلى أنهم انتهوا من تصوير العمل عام 2018.
الفيلم من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، أمير عيد، وإبتهال الصريطى، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقى، وحنان سليمان، والفنان القدير سامح الصريطى، ويعد الفيلم عن آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وثانى تجارب المخرج تامر عزت بعد فيلمه الروائى الأول "الطريق الدائرى"، بالإضافة لفيلمه التسجيلى
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خالد صالح.. «فرعون السينما» الذي خطفه الموت

الفنان خالد صالح الذي ولد في 23 يناير عام 1964، بدأ ظهوره عام 2000 بعد أن ترك تجارته وتفرغ للفن، ليقدم العديد من الأعمال التي لفت بها الأنظار إليه لتميزه رغم وجوده ضمن فريق كبير من الممثلين، فدور القاضي الذي قدمه في مشهد واحد فقط من فيلم «محامي خلع» الذي قام ببطولته هاني رمزي وداليا البحيري، ظل في ذاكرة الجمهور، واشتهرت جملته التي رددها في ذلك المشهد الصغير تعليقا على سؤال رمزي بأنه «هل يختلط الزيت بالماء؟» ليبادره قائلًا: «خلاص يا أستاذ، ما تسكتيه يا رشا».
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كريم عبد العزيز فى مدينة الإنتاج من أجل فيلمه الجديد

يواصل أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» تصوير مشاهدهم داخل الديكور الخاص بالفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمشاهد التى يجرى تصويرها حاليا تجمع بين بطل الفيلم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، التي تجسد دور زوجته ضمن الأحداث، وتعد هذه هى المرة الأولى التي تقف فيها أمام «كريم». ويتناول الفيلم قضية الزواج والطلاق، ويطرح تساؤلا عن "لو رجع بيك الزمن، كنت هتتجوز مراتك تاني؟"، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من "غادة عادل، نيللي كريم، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد"، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.
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عروض اليوم السادس لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بجلسة تعريفية تقدمها ليندسي سلون بعنوان إنتاج مسلسل "قصة الخادمة" التابع لمنصة "هولو" الرقمية بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا يُعرض فيلم "الحقيقة" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مسافر منتصف الليل" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
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«حلم نورا» ملحمة سينمائية نسائية.. وهند صبري: أجد نفسي هنا

عرض اليوم فيلم "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحرص الجهمور على تشجيع هند صبري عند دخولها القاعة ووقفوا وصفقوا لها كثيرا، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وإنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في بلدها الثاني مصر، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان وهي عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
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«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
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«ستموت في العشرين».. فيلم سوداني يجذب انتباه الجونة

عرض اليوم الجمعة، فيلم "ستموت فى العشرين"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهو فيلم السودانى، ويشارك فى مسابقة الأفلام الروائية بالمهرجان، وسبق عرضه إقامة سجادة حمراء لصناعه، وأيضًا للفنانين والضيوف الذين يحضرون الفيلم، حيث حرص مئات من المشاركين بالمهرجان على التواجد لمشاهدة العمل الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين منهم أروي جودة، ياسمين صبري، خالد الصاوي، عمرو يوسف، وأحمد داوود.
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في الجونة السينمائي.. «البؤساء» يعلنون التمرد على الظالم

عرض اليوم الجمعة، الفيلم الفرنسي "البؤساء" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط إقبال كبير من ضيوف المهرجان، حيث حرص عدد من من النجوم على الحضور منهم المخرح يسري نصر الله، والفنان أحمد داوود وبعض النجوم الشابة، وبعد انتهاء الفيلم صفق الجمهور بشدة لإعجابهم بقصة العمل المستوحاة من قصة حقيقية، إذ تدور الأحداث حول 3 أفراد في الشرطة يقعون في مأزق خلال اعتقالهم أحد عصابات الأحياء، ويصيبون طفل في وجهه بمسدس الضوء، وكان هناك أحد الأطفال الذين يصورون ما حدث.
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