عمرو عابد: الجمهور لن يتوقف عند «قُبلة» دانا حمدان في «لما بنتولد»

عبّر الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض فيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة خارج المسابقة، ولكنه أشار إلى أنه يهتم فى الأساس بعرض الفيلم تجاريا، متمنيًا أن تجذب الحكايات التى يقدمها خلال الفيلم انتباه الجمهور، منوهًا بأن العمل خفيف وسيعجب فئة كبيرة من الجمهور لأنه "ميوزيكال رومانسى"، وأوضح أن الفيلم عرض عليه فى عام 2017، وبدأ على الفور فى تحضير الشخصية التى يلعبها، حيث يقوم بدور شاب تدفعه ظروفه المادية للعمل بأشياء غير مشروعة ليكفى احتياجاته، لافتا إلى أنهم انتهوا من تصوير العمل عام 2018.
الفيلم من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، أمير عيد، وإبتهال الصريطى، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقى، وحنان سليمان، والفنان القدير سامح الصريطى، ويعد الفيلم عن آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وثانى تجارب المخرج تامر عزت بعد فيلمه الروائى الأول "الطريق الدائرى"، بالإضافة لفيلمه التسجيلى
الفيلم من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، أمير عيد، وإبتهال الصريطى، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقى، وحنان سليمان، والفنان القدير سامح الصريطى، ويعد الفيلم عن آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وثانى تجارب المخرج تامر عزت بعد فيلمه الروائى الأول "الطريق الدائرى"، بالإضافة لفيلمه التسجيلى "مكان اسمه الوطن".
وتدور أحداث «لما بنتولد» من خلال ثلاث قصص في تجربة رومانسية غنائية جديدة على السينما بالسنوات الأخيرة، إذ يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التى تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التى تواجههم، رابطا كل هذه القصص بـ9 أغان يقدمها المطرب أمير عيد فى تجربته السينمائية الأولى.
ويظهر عمرو عابد بشخصية "مدرب جيم"، واحتاج هذا منه إلى أن يجرى العديد من التمرينات التى أخذت منه 6 أشهر حتى يظهر بشكل مناسب فى الفيلم، والتزم بنظام غذائى معين، حتى يحافظ على شكله.
وتحدث عن مؤلفة الفيلم الراحلة نادين شمس وقال: "أنا العمل وصلنى بعد وفاة نادين، ولكن بيننا دوائر أصدقاء متقاربة، لكنى لا أعرفها عن قرب ولم أتعامل معها أبدا، ولكن روحها ظاهرة جدا فى الحوار والسيناريو وطريقة رسمها للشخصيات وخفتها فى ظهورها على الشاشة".
دور عمرو عابد جرىء، ولكنه لم يتوقف عند هذا، موضحًا أن المخرج تامر عزت كان يرى الصورة بشكل ناعم وبسيط، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن الجمهور سيتوقف عند مشهد "القُبلة" بينه وبين دانا حمدان، منوها بأن "القُبلة" ظهرت بشكل طبيعى.
ويخشى عمرو عابد أن يحصره المنتجون فى دور بعينه، لذلك لم يستمر فى تمريناته فى الجيم حتى لا يقع فى منطقة الشاب القوى والوسيم، منوهًا بأنه يحب أن يتنوع فى أدواره، مؤكدًا أن أى دور يأتى له خارج الصندوق يتمسك به على الفور.
واختتم حديثه، مشيرا إلى أنه يستعد حاليا للجزء الثانى من فيلمه الشهير "أوقات فراغ" مع الثنائى أحمد حاتم وكريم قاسم، لافتًا إلى أنه متخوف كثيرا من تلك التجربة ولكنه يتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور كما حدث مع الجزء الأول قبل نحو 12 عاما.