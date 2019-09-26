عمرو عابد: الجمهور لن يتوقف عند «قُبلة» دانا حمدان في «لما بنتولد»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص

عمرو عابد

عبّر الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض فيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة خارج المسابقة، ولكنه أشار إلى أنه يهتم فى الأساس بعرض الفيلم تجاريا، متمنيًا أن تجذب الحكايات التى يقدمها خلال الفيلم انتباه الجمهور، منوهًا بأن العمل خفيف وسيعجب فئة كبيرة من الجمهور لأنه "ميوزيكال رومانسى"، وأوضح أن الفيلم عرض عليه فى عام 2017، وبدأ على الفور فى تحضير الشخصية التى يلعبها، حيث يقوم بدور شاب تدفعه ظروفه المادية للعمل بأشياء غير مشروعة ليكفى احتياجاته، لافتا إلى أنهم انتهوا من تصوير العمل عام 2018.

الفيلم من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، أمير عيد، وإبتهال الصريطى، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقى، وحنان سليمان، والفنان القدير سامح الصريطى، ويعد الفيلم عن آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وثانى تجارب المخرج تامر عزت بعد فيلمه الروائى الأول "الطريق الدائرى"، بالإضافة لفيلمه التسجيلى