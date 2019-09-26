مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص هم: أشرف وجيه قرنى، 19 سنة، مقيم بقرية ونا القس، ومحمود معوض عطوه، 19 سنة، مقيم بقرية أبو صير، ورمضان حمدى رمضان، 19 سنة، مقيم بقرية أفوه. كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: نبوى منصور محمد، 40 سنة، وإسلام عاطف فتحى، 19 سنة، مقيمان بقرية أبو صير، ومصطفى شعبان