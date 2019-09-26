جريمة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية
نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص هم: أشرف وجيه قرنى، 19 سنة، مقيم بقرية ونا القس، ومحمود معوض عطوه، 19 سنة، مقيم بقرية أبو صير، ورمضان حمدى رمضان، 19 سنة، مقيم بقرية أفوه. كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: نبوى منصور محمد، 40 سنة، وإسلام عاطف فتحى، 19 سنة، مقيمان بقرية أبو صير، ومصطفى شعبان
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الكهرباء تصعق شابا وأمه حتى الموت في أسوان

حادث أليم، شهدته قرية قرية النزل، التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، فى الساعة الاولى من صباح اليوم الخميس، بعدما توفى شاب صعقا بالكهرباء، أثناء إصلاحة مكيف صحراوى، ولقيت أمه هى الأخرى مصرعها أثناء محاولتها لإنقاذه. تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان، إخطارا بوفاة شاب أثناء إصلاح تكييف صحراوى، إلى جانب وفاة والدته التى حاولت إنقاذه. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ناصر محسب أمين، 16 سنة، ووالدته وردة على فؤاد، 40 سنة، صعقا بالكهرباء.
مطار-القاهرة (4)

أيفون وترامادول..إحباط 3 محاولات تهريب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، تفيد بمحاولة راكب مصري قادم من مطار كازابلانكا تهريب أقراص مخدرة. وبتفتيشه عثر بين طيات ملابس داخل حقائبه على 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرصا، ثاني المحاولات كانت مع ضبط راكب مصري على نفس الطائرة بحوزته 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.
عمليات-جراحية

بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
طفل رضيع في المقابر

دماء وحفاضة.. حشرات تهاجم رضيعا ألقته والدته بالزراعات

«جرى إيه في الدنيا».. تعبير مصحوب بدهشة بدت واضحة على ملامح كل من رأى مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لم تتجاوز مدته إحدى عشرة ثانية لطفل بالكاد أتم دقائقه الأولى فور خروجه للدنيا؛ لكن حظه العاثر أوقعه في ظروف لم يكُن له فيها يد إلا أن يُلقى وسط الزراعات دون شيء يستره سوى حفاضة و«مشبك طبي» يمنع أمعاءه من مغادرة جسده، ليكون فريسة مثالية للحشرات التي راحت تلدغ جسده، قبل أن يتناهى إلى مسامع بعض الشباب صرخات الصغير والدماء تُغرق وجهه، ويُنقذونه.
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إصابة رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب المستشار شريف صفوت، رئيس محكمة في المنيا، اليوم الخميس، بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة نفق بياض العرب في محافظة بني سويف، وتلقت غرفة أزمات ديوان عام محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق المحافظة، ووجود مصاب بموقع الحادث، وبانتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها شريف صفوت، 45 عاما، رئيس محكمة في المنيا.
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انتحار طالبة تناولت حبوب حفظ الغلال ببني سويف

أقدمت طالبة على الانتحار، من خلال تناول حبوب حفظ الغلال السامة، بإحدى قرى مركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير امن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، بشأن بلاغ ورد إلى المركز من مستشفى ناصر العام، باستقبال طالبة فى حالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها. على الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفاة تدعى «أ. س»، 16 سنة، ومقيمة بدائرة المركز.
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طفلين مجهولين وضابط.. 9 مصابين في حادث ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بالحادث ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لبعضهم في موقع الحادث.
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حوادث مرورية تضرب الصحراوي الشرقي وكوبري التونسي

شهد صباح اليوم الأربعاء وقوع 3 حوادث مرورية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، أبرزها حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، قبل نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، كما شهد كوبرى التونسى بالقاهرة تصادما بين سيارتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من السيدة زينب إلى المقطم، ما تسبب فى تعطل حركة المرور، بينما شهد طريق الصف- الجيزة كذلك تصادم سيارتين أعلى الطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق.
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