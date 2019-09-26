جريمة

الكهرباء تصعق شابا وأمه حتى الموت في أسوان

تحرير:عوض سليم ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
حادث أليم، شهدته قرية قرية النزل، التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، فى الساعة الاولى من صباح اليوم الخميس، بعدما توفى شاب صعقا بالكهرباء، أثناء إصلاحة مكيف صحراوى، ولقيت أمه هى الأخرى مصرعها أثناء محاولتها لإنقاذه. تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان، إخطارا بوفاة شاب أثناء إصلاح تكييف صحراوى، إلى جانب وفاة والدته التى حاولت إنقاذه. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ناصر محسب أمين، 16 سنة، ووالدته وردة على فؤاد، 40 سنة، صعقا بالكهرباء.
وأفادت التحريات والمعاينة التى أجراها ضباط المباحث بإشراف اللواء حمدى هاشم، مدير إدارة البحث الجنائى، بأنه فى أثناء قيام الشاب بإصلاح جهاز تكييف سحراوى فى منزل الأسرة، بقرية النزل، التابعة لمركز إدفو، إذ تعرض للصعق نتيجة ملامسة يده أسلاك كهربائية بالمكيف، وفى غضون ذلك، حاولت والدته إنقاذه من الصعق،
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نقل مصابين - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
مطار-القاهرة (4)

أيفون وترامادول..إحباط 3 محاولات تهريب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، تفيد بمحاولة راكب مصري قادم من مطار كازابلانكا تهريب أقراص مخدرة. وبتفتيشه عثر بين طيات ملابس داخل حقائبه على 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرصا، ثاني المحاولات كانت مع ضبط راكب مصري على نفس الطائرة بحوزته 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.
عمليات-جراحية

بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
طفل رضيع في المقابر

دماء وحفاضة.. حشرات تهاجم رضيعا ألقته والدته بالزراعات

«جرى إيه في الدنيا».. تعبير مصحوب بدهشة بدت واضحة على ملامح كل من رأى مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لم تتجاوز مدته إحدى عشرة ثانية لطفل بالكاد أتم دقائقه الأولى فور خروجه للدنيا؛ لكن حظه العاثر أوقعه في ظروف لم يكُن له فيها يد إلا أن يُلقى وسط الزراعات دون شيء يستره سوى حفاضة و«مشبك طبي» يمنع أمعاءه من مغادرة جسده، ليكون فريسة مثالية للحشرات التي راحت تلدغ جسده، قبل أن يتناهى إلى مسامع بعض الشباب صرخات الصغير والدماء تُغرق وجهه، ويُنقذونه.
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تسمم (3)

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر، وذلك نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الأوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهي"، وتم إخضاعم العلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
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