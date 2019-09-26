فان دايك يروي كيف أنقذته والدته من الموت ويكشف وصيته

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ ص

فان دايك

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، إنه تعرض للإصابة بعدد من الأمراض في آن واحد والتي تؤدي على الأرجح إلى وفاة المصاب بها، أحدهما كان في الكلى، بالإضافة إلى التهاب الزائدة الدودية، والتهاب الصفاق، وهو في سن الـ21 عامًا من عمره مما دفعه إلى كتابة وصيته في هذا الوقت. وأوضح فان دايك، في تصريحاته عبر مجلة Four Four Two، أن والدته لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على حياته وقتها، كاشفًا أن عقله تخيل كل السيناريوهات في تلك الفترة.

وقال أفضل لاعب في أوروبا، إن جسده كان منهكًا بسبب المرض الذي يعاني منه، وأنه كان يمكنه فقط رؤية الأنابيب المعلقة فوقه، مشيرًا إلى أنه أوصى في حالة وفاته بانتقال جزء من أمواله إلى والدته. وأضاف أن ذلك حدث في الوقت الذي لم يكن يريد أحد الحديث في هذه الأمور، لكنه أصر على ذلك لأن كل شيء كان من الممكن أن