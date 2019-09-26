رياضة

إبراهيم عبد الخالق: مواجهة الأهلي أسهل من الفرق الصاعدة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ ص
إبراهيم عبد الخالق
إبراهيم عبد الخالق
قال إبراهيم عبد الخالق، لاعب وسط نادي الإنتاج الحربي، إن مواجهة فريقه المقبلة أمام النادي الأهلي، ستكون أسهل من مواجهات الفرق الصاعدة حديثا للدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وأوضح عبد الخالق، خلال تصريحاته عبر قناة «ON sport»، أن اللعب أمام الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك يكون أفضل وأسهل لفريقه، خاصة أن القطبين يعتمدان على اللعب الهجومي، مما يتيح للاعبي الإنتاج الحربي فرصة في تقديم مستويات أقوى، فضلا عن أن مختار مختار، المدير الفني لفريقه يحب خوض مثل هذه المباريات.
ويواجه الإنتاج الحربي، المارد الأحمر، الأربعاء المقبل على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.وكان فريق الإنتاج قد افتتح مشواره في الدوري الممتاز بفوز كبير على نظيره فريق إف سي مصر، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد الماضي، على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات
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