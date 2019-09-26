السيسي لشخصيات أمريكية مؤثرة: الإرهاب عدونا المشترك

تحرير:محمد عودة ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ ص

جانب من اللقاء

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، في نيويورك لقاءً مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكى، والتى تضم مسئولين سابقين، وعدد من الصحفيين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة المنتقاة من الشخصيات الأمريكية، والتي طالما أسهمت فى تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى الأمريكى، لا سيما مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في جميع محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح الأمن القومى لكلا البلدين، مشيرا إلى أن السياسة المصرية تتسم بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صُنع القرار الأمريكى المختلفة. كما أشار الرئيس إلى التطلع لدعم