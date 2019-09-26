خلافات الميراث تدفع شابا إلى الانتحار في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ ص

انتحار - أرشيفية

أقدم شاب من قرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، على الانتحار، بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بسبب خلافات جمعته بعدد من أفراد أسرته على الميراث، ورغبته في تقسيم الميراث سريعًا لمروره بضائقة مالية. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شاب يدعى عبد الله محمد إمام، 35 سنة، نتيجة تناول حبة حفظ الغلال السامة. بسؤال أسرته، أكدوا أنه كان فى حالة نفسية سيئة خلال الآونة الأخيرة، وأنه على خلافات دائمة مع الأسرة بسبب تقسيم الميراث، ونفوا وجود شبهة جنائية. تم التحفظ على الجثة بمشرحة