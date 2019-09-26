جريمة

خلافات الميراث تدفع شابا إلى الانتحار في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ ص
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
أقدم شاب من قرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، على الانتحار، بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بسبب خلافات جمعته بعدد من أفراد أسرته على الميراث، ورغبته في تقسيم الميراث سريعًا لمروره بضائقة مالية. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.
على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شاب يدعى عبد الله محمد إمام، 35 سنة، نتيجة تناول حبة حفظ الغلال السامة. بسؤال أسرته، أكدوا أنه كان فى حالة نفسية سيئة خلال الآونة الأخيرة، وأنه على خلافات دائمة مع الأسرة بسبب تقسيم الميراث، ونفوا وجود شبهة جنائية. تم التحفظ على الجثة بمشرحة
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عملية-جراحية

عذبتها بالنار.. سيدة تتسبب في بتر قدم حفيدتها بالدقهلية

جنة.. طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، ترقد بين الحياة والموت في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية على يد جدتها التى تجردت من مشاعرها ادعاء تبولها اللإرادي، وأقدمت على حرق الطفلة بآلة حادة في أماكن حساسة وعلى ظهرها بزعم تأديبها لشقاوتها وتبولها لا إراديًا، وأودعت الطفلة في العناية المركزة لخطورة حالتها، وخضعت منذ قليل لعملية بتر القدم اليسرى إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسرها منذ أيام وأهمال رعايتها.
نقل مصابين - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
جثة (4)

الكهرباء تصعق شابا وأمه حتى الموت في أسوان

حادث أليم، شهدته قرية قرية النزل، التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، فى الساعة الاولى من صباح اليوم الخميس، بعدما توفى شاب صعقا بالكهرباء، أثناء إصلاحة مكيف صحراوى، ولقيت أمه هى الأخرى مصرعها أثناء محاولتها لإنقاذه. تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان، إخطارا بوفاة شاب أثناء إصلاح تكييف صحراوى، إلى جانب وفاة والدته التى حاولت إنقاذه. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ناصر محسب أمين، 16 سنة، ووالدته وردة على فؤاد، 40 سنة، صعقا بالكهرباء.
مطار-القاهرة (4)

أيفون وترامادول..إحباط 3 محاولات تهريب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، تفيد بمحاولة راكب مصري قادم من مطار كازابلانكا تهريب أقراص مخدرة. وبتفتيشه عثر بين طيات ملابس داخل حقائبه على 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرصا، ثاني المحاولات كانت مع ضبط راكب مصري على نفس الطائرة بحوزته 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.
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جثة (5)

انتحار طالبة تناولت حبوب حفظ الغلال ببني سويف

أقدمت طالبة على الانتحار، من خلال تناول حبوب حفظ الغلال السامة، بإحدى قرى مركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير امن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، بشأن بلاغ ورد إلى المركز من مستشفى ناصر العام، باستقبال طالبة فى حالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها. على الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفاة تدعى «أ. س»، 16 سنة، ومقيمة بدائرة المركز.
الحادث 1

مصرع شابين وإصابة آخر في انقلاب «موتوسيكل» بالدقهلية

لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخر بكسور متفرقة، الخميس، إثر انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق البحر الصغير بمحافظة الدقهلية، بسبب السرعة الزائدة واختلال الدراجة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن استقبال مستشفى ميت سلسيل العام 3 أشخاص، توفى اثنان منهم وأصيب الثالث بكسور متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية، وتم نقل الثالث إلى مستشفى الطوارئ لخطورة حالته.
الانتحار-شنقا

انتحار شاب بكفر الشيخ لمرورة بأزمة نفسية

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، حياته شنقا بحبل داخل غرفته في منزله بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمرورة بأزمة نفسية حادة. والبداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بشأن بلاغ ورد مأمور قسم شرطة الحامول يفيد بوصول شاب في أول العقد الثاني من العمر، ويقيم بإحدى قرى المركز، اليوم الخميس، إلى مستشفى الحامول المركزي، جثة هامدة نتيجة شنق نفسه.
جثة (5)

انتحار طالبة رفض والدها خطبتها في المنصورة

أقدمت طالبة في المرحلة الثانوية بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع حبة حفظ الغلال السامة، بسبب مرورها بخلافات مع أسرتها نتيجة رفض والدها خطبتها لشاب تربطها به علاقة عاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى ضباط قسم المنصورة عن وصول فتاة مراهقة إلى مستشفى الطوارئ، في حالة إعياء شديدة ادعاء تسمم وفشلت محاولات إنقاذها.
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