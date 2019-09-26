رياضة

مدرب الإسماعيلي السابق: حسين السيد لم ينضم لنا بسبب طلباته المالية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ ص
محمود جابر
محمود جابر
مدرب الإسماعيلي السابق: حسين السيد لم ينضم لنا بسبب طلباته المالية أفصح محمود جابر، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، عن سبب فشل ضم فريقه لحسين السيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، في الفترة الماضية، كاشفا أن الصفقة تعثرت بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها من اللاعب فيما يخص راتبه مع الدراويش. وأوضح جابر، خلال لقائه بحلقة الأربعاء من برنامج «Super Time»، الذي يقدمه كريم خطاب، على قناة «Time Sports»، أنه كان مهتما بالتعاقد مع حسين السيد بقوة، وطلب من نجله عمر جابر، لاعب فريق بيراميدز، التحدث مع لاعب الأهلي في هذا الشأن خاصة أنهما أصدقاء.
وتابع: «حسين السيد طلب الحصول على 5 ملايين جنيه كراتب سنوي للانتقال للدراويش، وهو الأمر الذى تسبب في تعثر المفاوضات، لأن المقابل كان مبالغا فيه بالنسبة لناديه».واستمر في حديثه، مؤكدا أن التعاقد مع ظهير أيسر النادي الأهلي بهذا الراتب كان سيخلق مشكلات داخل صفوف الإسماعيلي، لأن أعلى راتب داخل الفريق يبلغ
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الإسماعيلي يقتنص أول 3 نقاط في الدوري من الجونة

نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تحقيق الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد في ثاني مباريات الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي استضافها استاد الجونة بالغردقة، وسجل هدف الدراويش اللاعب محمد ناجي جدو مهاجم فريق الجونة عن طريق الخطأ في مرماه من ضربة ثابتة احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين لفريق الإسماعيلي، في الدقيقة 16 من زمن المباراة، وكانت من الجهة اليمنى لفريق الدراويش واليسرى للجونة.
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بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

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مدرب الإسماعيلي: نستهدف الفوز بالبطولة العربية

صرح الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بأن طموح فريقه هو التتويج بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأشار، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أهلى بنى غازى الليبى، والمقرر لها مساء غد الجمعة في ذهاب دور الـ32 من البطولة، إلى أنه يسعى دائما للفوز بالبطولات، ويرغب في مواصلة طموحاته مع النادي الإسماعيلي، مضيفا أنه حقق لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي، ويأمل في تكرار الأمر بالفوز بلقب البطولة العربية مع الدراويش.
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