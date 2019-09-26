مدرب الإسماعيلي السابق: حسين السيد لم ينضم لنا بسبب طلباته المالية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ ص

محمود جابر

مدرب الإسماعيلي السابق: حسين السيد لم ينضم لنا بسبب طلباته المالية أفصح محمود جابر، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، عن سبب فشل ضم فريقه لحسين السيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، في الفترة الماضية، كاشفا أن الصفقة تعثرت بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها من اللاعب فيما يخص راتبه مع الدراويش. وأوضح جابر، خلال لقائه بحلقة الأربعاء من برنامج «Super Time»، الذي يقدمه كريم خطاب، على قناة «Time Sports»، أنه كان مهتما بالتعاقد مع حسين السيد بقوة، وطلب من نجله عمر جابر، لاعب فريق بيراميدز، التحدث مع لاعب الأهلي في هذا الشأن خاصة أنهما أصدقاء.

وتابع: «حسين السيد طلب الحصول على 5 ملايين جنيه كراتب سنوي للانتقال للدراويش، وهو الأمر الذى تسبب في تعثر المفاوضات، لأن المقابل كان مبالغا فيه بالنسبة لناديه».واستمر في حديثه، مؤكدا أن التعاقد مع ظهير أيسر النادي الأهلي بهذا الراتب كان سيخلق مشكلات داخل صفوف الإسماعيلي، لأن أعلى راتب داخل الفريق يبلغ