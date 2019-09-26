سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

جو بايدن: ترامب خطر على الأمن القومي الأمريكي

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ ص
جو بايدن
جو بايدن
قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعرض الأمن القومي للخطر فحسب، وإنما شن «هجومًا مباشرًا على استقلال» وزارة العدل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أدلى بايدن، بتصريحه، الأربعاء، ردا على البيت الأبيض الذي نشر مذكرة تتضمن محادثة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتظهر الوثيقة أن ترامب طلب من زيلينسكي «تقديم خدمة لنا» من خلال التحقيق مع بايدن وابنه هانتر. وحث ترامب زيلينسكي على التحدث إلى المدعي العام ويليام بار بشأن هذه المسألة.
وقال بايدن إن ترامب «وضع السياسة الشخصية» فوق مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال التماس مساعدة زعيم أجنبي في الإضرار بأحد المنافسين السياسيين للرئيس.ويعد بايدن منافسا رئيسيا على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لسباق الرئاسة الأمريكية المقرر عام 2020.من جانبهم، فتح الديمقراطيون في مجلس النواب
اقرأ المزيد
دونالد ترامب

استخبارات النواب الأمريكي: مكالمة ترامب تدينه أكثر من المتوقع

قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، تدينه أكثر من المتوقع، جاء ذلك بعد أن نشر البيت الأبيض، مضمون المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينيسكر، بعدما قيل إن ساكن البيت الأبيض طلب فيها من الرئيس الأوروبي أن يفتح تحقيقا بشأن أنشطة نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، بحسب سكاي نيوز.
نانسي بيلوسي وترامب

بيلوسي: ترامب سيحاسب.. ولا أحد فوق القانون

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب، سيحاسب لأنه لا أحد فوق القانون، وذلك عقب إعلانها فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب، على خلفية مزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، وقالت بيلوسي في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "رئيس الولايات المتحدة انتهك مسؤولياته الدستورية، فقد طلب من حكومة أجنبية مساعدته في حملته السياسية على حساب أمننا القومي، علاوة على تقويض نزاهة انتخاباتنا"، مضيفة أن "هذا لا يمكن قبوله، سيحاسب. فليس هناك من هو فوق القانون"، بحسب سي إن إن.
البيت-الأبيض

البيت الأبيض يكشف مضمون الاتصال بين ترامب وزيلينكسي

البيت الأبيض أفرج عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، إذ نشر، اليوم الأربعاء، مضمون الاتصال الهاتفي بينهما، وذلك في أعقاب بدء النواب دراسة عزل الأول. وكشفت المكالمة الهاتفية عن طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات القادمة 2020، وفقا لـ"الحرة". بينما أكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديمقراطيين في الكونجرس في إجراءات لعزله.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

أمريكا: إيران هي المعتدية على «أرامكو» وليست ضحية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الاعتداء على أرامكو يعد هجوما على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال". واتهم بومبيو، خلال كلمته أمام ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، اليوم الأربعاء، طهران بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق، وفقا لـ"العربية". ولفت إلى أنه مع بدء إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام.
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيسا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله سينعكس «إيجابيا» على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020، إن الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيا لي في الانتخابات. وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب. وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا
دونالد ترامب

ترامب: أنا الأحق بجائزة نوبل للسلام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنه يستحق أن ينال جائزة نوبل للسلام، لكنه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الرئيس الأمريكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: «يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه». وأثار دونالد ترامب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الجائزة في العام 2009، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات.
ترامب وماكرون

ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة مع إيران

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء». وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قالت في بيان إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر.
لقاء الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي 2

مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي رحب بالرئيس السيسي، مؤكدا تقديره لشخصه، ومشددا على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]