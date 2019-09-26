بومبيو: الولايات المتحدة تريد حلا سلميا مع إيران

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ ص

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تريد حلًا سلميًا للتوتر مع إيران، لكن الكرة في ملعب طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: «نريد حلا سلميا مع طهران ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك، في النهاية فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار». وقال بومبيو: «نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة».

من جهة أخرى، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتواصل مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة مصير رعايا أمريكيين محتجزين في طهران. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «لقد عرضنا، مثلما عرض الرئيس (دونالد ترامب) الاجتماع بالإيرانيين (بشأن القضية)، بعثنا رسالة في وقت سابق هذا العام». وردا