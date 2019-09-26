جريمة

هذه العقوبة تنتظر المتهمة بتعذيب حفيدتها في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ ص
تعذيب طفلة - أرشيفية
تعذيب طفلة - أرشيفية
قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها «جنة. س»، التى تبلغ من العمر 4 سنوات، بقرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية، بزعم تأديبها على التبول اللإرادي، وحرقها بآلة حادة في جسدها وأعضائها التناسلية، فضلا عن التسبب في بتر قدمها، ارتكبت مخالفة لنص المادة (282) عقوبات، وينتظرها حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، لافتًا إلى أنها ارتكبت جرم تعذيب طفلة، وانتهاك حرمة الجسد، وهتك عرضها، والتعدي عليه بوحشية. وأوضح الدنبوقي فى تصريحاته لـ«التحرير» أن هتك العرض هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليها بفعل يرتكب على جسمها يمس في الغالب عورة هذا الجسم.
وأشار مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إلى أن المادة (267) من قانون العقوبات تنص على عقوبة السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمن واقع أنثى بغير رضاها، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من متولى تربيتها تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.وأضاف الدنبوقي: «الواقعة  تعد نوعا
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جثة-فتاة

خلافات الميراث تدفع شابا إلى الانتحار في الدقهلية

أقدم شاب من قرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، على الانتحار، بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بسبب خلافات جمعته بعدد من أفراد أسرته على الميراث، ورغبته في تقسيم الميراث سريعًا لمروره بضائقة مالية. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.
عملية-جراحية

عذبتها بالنار.. سيدة تتسبب في بتر قدم حفيدتها بالدقهلية

جنة.. طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، ترقد بين الحياة والموت في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية على يد جدتها التى تجردت من مشاعرها ادعاء تبولها اللإرادي، وأقدمت على حرق الطفلة بآلة حادة في أماكن حساسة وعلى ظهرها بزعم تأديبها لشقاوتها وتبولها لا إراديًا، وأودعت الطفلة في العناية المركزة لخطورة حالتها، وخضعت منذ قليل لعملية بتر القدم اليسرى إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسرها منذ أيام وأهمال رعايتها.
نقل مصابين - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
جثة (4)

الكهرباء تصعق شابا وأمه حتى الموت في أسوان

حادث أليم، شهدته قرية قرية النزل، التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، فى الساعة الاولى من صباح اليوم الخميس، بعدما توفى شاب صعقا بالكهرباء، أثناء إصلاحة مكيف صحراوى، ولقيت أمه هى الأخرى مصرعها أثناء محاولتها لإنقاذه. تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان، إخطارا بوفاة شاب أثناء إصلاح تكييف صحراوى، إلى جانب وفاة والدته التى حاولت إنقاذه. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ناصر محسب أمين، 16 سنة، ووالدته وردة على فؤاد، 40 سنة، صعقا بالكهرباء.
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عملية-جراحية

عذبتها بالنار.. سيدة تتسبب في بتر قدم حفيدتها بالدقهلية

جنة.. طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، ترقد بين الحياة والموت في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية على يد جدتها التى تجردت من مشاعرها ادعاء تبولها اللإرادي، وأقدمت على حرق الطفلة بآلة حادة في أماكن حساسة وعلى ظهرها بزعم تأديبها لشقاوتها وتبولها لا إراديًا، وأودعت الطفلة في العناية المركزة لخطورة حالتها، وخضعت منذ قليل لعملية بتر القدم اليسرى إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسرها منذ أيام وأهمال رعايتها.
عمليات-جراحية

بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
تعذيب طفلة

اغتصاب وحرق وبتر.. تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة على يد جدتها

قال رضا حلمي، عم الطفلة جنة، التي أحرقتها جدتها قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بادعاء منعها من التبول اللا إرادي،، إن التقرير الطبي أثثبت احتياجها لبتر قدمها اليسرى، لتعرضها لكسر إثر "رزعها" في الأرض منذ 7 أيام، وتسبب إهمال رعايتها في غرغرينة بالقدم، مشيرا إلى أن المستشفى قررت دخولها إلى غرفة العمليات لبتر القدم، إلا أن الأشعة والفحوصات، اليوم الثلاثاء، أثبتت تسمم دم الطفلة وتوقف الكلى والكبد عن وظائفهم، وتقرر إلغاء العملية، بسبب الحالة الحرجة للطفلة.
محكمة-ارشفية

«إهانة القضاء وتعذيب الوايلي» في قطار محاكمات الخميس

محطات عدة يمر بها قطار محاكمات اليوم، الخميس، بعضها معروفة إعلاميًّا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم في قضية "إهانة القضاء"، وجاءت المعارضة فى ضوء حكم محكمة النقض الذي نص على عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم المطعون عليه والصادر ضدهم من محكمة الجنايات غيابيًّا وليس حضوريًّا، بما يجيز لهم المعارضة، ويبقى لهم مستقبلا على حق الطعن بالنقض.
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