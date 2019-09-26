هذه العقوبة تنتظر المتهمة بتعذيب حفيدتها في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ ص

تعذيب طفلة - أرشيفية

قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها «جنة. س»، التى تبلغ من العمر 4 سنوات، بقرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية، بزعم تأديبها على التبول اللإرادي، وحرقها بآلة حادة في جسدها وأعضائها التناسلية، فضلا عن التسبب في بتر قدمها، ارتكبت مخالفة لنص المادة (282) عقوبات، وينتظرها حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، لافتًا إلى أنها ارتكبت جرم تعذيب طفلة، وانتهاك حرمة الجسد، وهتك عرضها، والتعدي عليه بوحشية. وأوضح الدنبوقي فى تصريحاته لـ«التحرير» أن هتك العرض هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليها بفعل يرتكب على جسمها يمس في الغالب عورة هذا الجسم.

وأشار مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إلى أن المادة (267) من قانون العقوبات تنص على عقوبة السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمن واقع أنثى بغير رضاها، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من متولى تربيتها تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.وأضاف الدنبوقي: «الواقعة تعد نوعا