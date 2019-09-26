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ترامب يقيد دخول المسؤولين الإيرانيين لأمريكا

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
ترامب
ترامب
أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة سواء باعتبارهم مهاجرين أو غير مهاجرين. وقال ترامب "إيران تدعم الإرهاب، وتحتجز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي وتهدد جيرانها وتنفذ هجمات إلكترونية مدمرة، وفي ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
ووفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس -منح الرئيس ترامب، وزير الخارجية أو من ينوب عنه السلطة لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القرار، بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن التوتر زاد بين الولايات المتحدة وإيران - منذ العام الماضي - حين قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي
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وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: الولايات المتحدة تريد حلا سلميا مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تريد حلًا سلميًا للتوتر مع إيران، لكن الكرة في ملعب طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: «نريد حلا سلميا مع طهران ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك، في النهاية فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار». وقال بومبيو: «نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة».
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جو بايدن: ترامب خطر على الأمن القومي الأمريكي

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعرض الأمن القومي للخطر فحسب، وإنما شن «هجومًا مباشرًا على استقلال» وزارة العدل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أدلى بايدن، بتصريحه، الأربعاء، ردا على البيت الأبيض الذي نشر مذكرة تتضمن محادثة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتظهر الوثيقة أن ترامب طلب من زيلينسكي «تقديم خدمة لنا» من خلال التحقيق مع بايدن وابنه هانتر. وحث ترامب زيلينسكي على التحدث إلى المدعي العام ويليام بار بشأن هذه المسألة.
دونالد ترامب

استخبارات النواب الأمريكي: مكالمة ترامب تدينه أكثر من المتوقع

قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، تدينه أكثر من المتوقع، جاء ذلك بعد أن نشر البيت الأبيض، مضمون المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينيسكر، بعدما قيل إن ساكن البيت الأبيض طلب فيها من الرئيس الأوروبي أن يفتح تحقيقا بشأن أنشطة نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، بحسب سكاي نيوز.
نانسي بيلوسي وترامب

بيلوسي: ترامب سيحاسب.. ولا أحد فوق القانون

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب، سيحاسب لأنه لا أحد فوق القانون، وذلك عقب إعلانها فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب، على خلفية مزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، وقالت بيلوسي في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "رئيس الولايات المتحدة انتهك مسؤولياته الدستورية، فقد طلب من حكومة أجنبية مساعدته في حملته السياسية على حساب أمننا القومي، علاوة على تقويض نزاهة انتخاباتنا"، مضيفة أن "هذا لا يمكن قبوله، سيحاسب. فليس هناك من هو فوق القانون"، بحسب سي إن إن.
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دونالد ترامب

أمريكا تُعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، واصفًا العقوبات بأنها تأتي على «أعلى مستوى». وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه أمر بفرض عقوبات جديدة على طهران، إذ قال في تغريدة له على تويتر:«لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران»، وفقًا لما ذكرته الـcnn. وتعد هذه الخطوة الأمريكية، الأولى تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن والرياض، طهران بالوقوف وراءه.
ترامب (1)

حادث أرامكو كشف عيوب سياسة ترامب في الشرق الأوسط

بدا من الواضح أن حالة التردد والازدواجية السياسية، لا تزال تسيطر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد تجاه التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بدوره يرسم معالم التخبط في الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف سياسي مزدوج الأفكار والرؤية بشأن إيران، بدا من الصعب الخروج منه، وهو الأمر الذي وصفه بعض الخبراء بأنه مأزق يصبح أكثر صعوبة مع كل جولة من التصعيد مع طهران، بما ينذر بخطر شديد في المنطقة.
دونالد ترامب

ترامب عن تورط إيران في هجمات «أرامكو»: جاهزون للحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن ما يبدو في الوقت الحالي، هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت المنشآت النفطية بالسعودية وتحديدا شركة "أرامكو"، مضيفا قبل لقائه مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن "لا نريد حربا مع إيران، لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا ينظر في الوقت الحالي في أي خيارات، مشددًا على أن بلاده لا تزال ترغب في التأكد من هُوية مرتكبي الهجمات الأخيرة، وأكد أن واشنطن ستقدم المساعدة "بكل تأكيد" إلى المملكة العربية السعودية، إزاء هذه التوترات المتصاعدة.
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