ترامب يقيد دخول المسؤولين الإيرانيين لأمريكا
٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
ترامب
أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة سواء باعتبارهم مهاجرين أو غير مهاجرين.
وقال ترامب "إيران تدعم الإرهاب، وتحتجز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي وتهدد جيرانها وتنفذ هجمات إلكترونية مدمرة، وفي ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
ووفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس -منح الرئيس ترامب، وزير الخارجية أو من ينوب عنه السلطة لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القرار، بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن التوتر زاد بين الولايات المتحدة وإيران - منذ العام الماضي - حين قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي
ووفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس -منح الرئيس ترامب، وزير الخارجية أو من ينوب عنه السلطة لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القرار، بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن التوتر زاد بين الولايات المتحدة وإيران - منذ العام الماضي - حين قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 وإعادة فرض عقوبات تسببت في عرقلة الاقتصاد الإيراني.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة "إن الولايات المتحدة تريد حلًا سلميًا للتوتر مع إيران، لكن الكرة في ملعب طهران، نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة».