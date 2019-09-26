«أحداث قسم العرب والحزام الأخضر» أبرز محاكمات الخميس

الجنايات تحكم على 5 متهمين بالانتماء إلى خلية الوراق الإرهابية والاشتراك مع آخرين فى استهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة وقتل شخصين أحدهما أمين الشرطة عمرو عزت

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمتداولة بـ"أحداث قسم شرطة العرب"، إذ أعلنت النيابة العامة القبض على أحد المتهمين الهاربين، وواجهته المحكمة بما هو منسوب إليه فى أمر الإحالة، ونفى الاتهام، واستعلمت المحكمة عن طلبات الدفاع لبحث الاستجابة لها، ثم حددت موعد جلسة مرافعة النيابة اليوم.

محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن

محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات.



وتقدم المتهمون المدانون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

حكم خلية الوراق

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، حكمها فى إعادة محاكمة 5 متهمين بالانتماء إلى خلية الوراق الإرهابية، والاشتراك مع آخرين فى استهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة، وقتل شخصين أحدهما أمين الشرطة عمرو عزت.



وكانت المحكمة بالجلسة السابقة أمرت بإحالة أوراق متهم لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 5 متهمين.

طعون خلية إمبابة

تصدر محكمة النقض حكمها في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة"، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق المتهمين، وهو الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في مارس 2018، وقضى بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة".





أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة من 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

الحزام الأخضر

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر".



يحاكم في القضية بجانب «سليمان» كل من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.



نسبت التحقيقات إلى المتهمين ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.



وكشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.



كما أشارت التحقيقات إلى وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.