جريمة

«أحداث قسم العرب والحزام الأخضر» أبرز محاكمات الخميس

الجنايات تحكم على 5 متهمين بالانتماء إلى خلية الوراق الإرهابية والاشتراك مع آخرين فى استهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة وقتل شخصين أحدهما أمين الشرطة عمرو عزت
تحرير:سماح عوض الله ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمتداولة بـ"أحداث قسم شرطة العرب"، إذ أعلنت النيابة العامة القبض على أحد المتهمين الهاربين، وواجهته المحكمة بما هو منسوب إليه فى أمر الإحالة، ونفى الاتهام، واستعلمت المحكمة عن طلبات الدفاع لبحث الاستجابة لها، ثم حددت موعد جلسة مرافعة النيابة اليوم.
محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن
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إصابة 9 عمال في تصادم سيارتين بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب 9 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. البداية تعود إلى تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارا من مشرف غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى ووقوع مصابين، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال القيادات الميدانية بالقطاع إلى موقع الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تعذيب طفلة

هذه العقوبة تنتظر المتهمة بتعذيب حفيدتها في الدقهلية

قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها «جنة. س»، التى تبلغ من العمر 4 سنوات، بقرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية، بزعم تأديبها على التبول اللإرادي، وحرقها بآلة حادة في جسدها وأعضائها التناسلية، فضلا عن التسبب في بتر قدمها، ارتكبت مخالفة لنص المادة (282) عقوبات، وينتظرها حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، لافتًا إلى أنها ارتكبت جرم تعذيب طفلة، وانتهاك حرمة الجسد، وهتك عرضها، والتعدي عليه بوحشية. وأوضح الدنبوقي فى تصريحاته لـ«التحرير» أن هتك العرض هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليها بفعل يرتكب على جسمها يمس في الغالب عورة هذا الجسم.
جثة-فتاة

خلافات الميراث تدفع شابا إلى الانتحار في الدقهلية

أقدم شاب من قرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، على الانتحار، بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بسبب خلافات جمعته بعدد من أفراد أسرته على الميراث، ورغبته في تقسيم الميراث سريعًا لمروره بضائقة مالية. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.
عملية-جراحية

عذبتها بالنار.. سيدة تتسبب في بتر قدم حفيدتها بالدقهلية

جنة.. طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، ترقد بين الحياة والموت في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية على يد جدتها التى تجردت من مشاعرها ادعاء تبولها اللإرادي، وأقدمت على حرق الطفلة بآلة حادة في أماكن حساسة وعلى ظهرها بزعم تأديبها لشقاوتها وتبولها لا إراديًا، وأودعت الطفلة في العناية المركزة لخطورة حالتها، وخضعت منذ قليل لعملية بتر القدم اليسرى إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسرها منذ أيام وأهمال رعايتها.
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عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

19 أكتوبر الحكم فى الطعن على «قوائم الإرهاب»

قررت محكمة النقض، تأجيل الطعون المقدمة من عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، القاضي بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، لاستكمال المداولة بشأن حكم الإدارج على قوائم الكيانات الإرهابية، الصادر على خلفية اتهامات بتولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتنسب لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور.
المستشار-حسن-فريد

تأجيل المرافعة فى «تنظيم بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بعدما أعلنت المحكمة إعادة المرافعات لمدة 4 أيام، استجابة لطلبات المحامين بالقضية.
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