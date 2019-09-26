تحت شعار الفوز الأول.. حرس الحدود يستضيف دجلة

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

وادي دجلة

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس» في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر وهشام الدسوقي، بينما سيكون صبري إبراهيم حكما رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل نادي حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة وحيدة، عقب تعادله (1-1) أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا

ويحتل نادي حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة وحيدة، عقب تعادله (1-1) أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى.



في المقابل، يحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام طنطا في الجولة الأولى.



لذلك يدخل كلا الفريقين المباراة لتحقيق الفوز الأول لهما في الدوري هذا الموسم، بعد الهزيمة المفاجئة لوادي دجلة، والتعادل الذي حققه الحدود أمام المصري رغم أن الأخير خاض المباراة منذ الدقيقة التاسعة بـ10 لاعبين عقب طرد إيزي إيميكا.

