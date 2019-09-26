بالأرقام.. حرس الحدود يكتسح دجلة في الدوري

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

حرس الحدود

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس»، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة وحيدة، عقب تعادله (1-1) أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى. في المقابل يحتل دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام طنطا في الجولة الأولى.

وتبلغ القيمة السوقية لنادي حرس الحدود 3.33 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي حرس الحدود 27.2 عام، ويملك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل تبلغ القيمة السوقية لنادي وادي دجلة 5.23 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي دجلة 24.8 عام، ويملك الفريق 3 لاعبين دوليين في منتخبات

وتبلغ القيمة السوقية لنادي حرس الحدود 3.33 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي حرس الحدود 27.2 عام، ويملك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل تبلغ القيمة السوقية لنادي وادي دجلة 5.23 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي دجلة 24.8 عام، ويملك الفريق 3 لاعبين دوليين في منتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن حرس الحدود ووادي دجلة تواجها في 13 مباراة بالدوري، فاز الحدود في 7 مباريات، بينما فاز دجلة في مباراة، وفرض التعادل نفسه في 5 مواجهات، وأحرز حرس الحدود في شباك وادي دجلة 18 هدفًا، بينما أحرز دجلة في شباك الحدود 6 أهداف.

