رانيا فريد شوقي توضح علاقتها بزوجة أبيها هدى سلطان

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

رانيا فريد شوقي

حلت الفنانة رانيا فريد شوقي، ليلة أمس، الأربعاء، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc"، وفتحت "رانيا" قلبها وتحدثت عن والدها الراحل فريد شوقي، وعلاقتها بزوجة أبيها الفنانة هدى سلطان، وقالت إن والدها اتجه إلى الإنتاج بسبب رغبته فى تقديم أدوار بعينها، وإن هذه الأدوار لا توجد عند منتجين آخرين، موضحة أن والدها كانت له فلسفة خاصة في الإنتاج: «كان يرى أنه ما دام كسبت فلوس من الفن يبقى تحطها في الفن، وكانت فكرة دخوله مشروعا خارج الفن عبثا، وكان دائما يقول إن السيناريو الحلو يعتبر فلوس متشالة».

وأشارت ابنة "ملك الترسو" إلى أن غالبية الملابس التي كان يرتديها والدها فى أعماله "تفصيل" وليست جاهزة؛ بسبب طول قامته وعدم توافر مقاساته، مؤكدة أن "وحش الشاشة" كان حريصا على اختيار الأقمشة بنفسه وظل يفصل ملابسه وأحذيته حتى الثمانينيات. وأضافت رانيا فريد شوقي أنها كانت تبكي كثيرًا في أثناء مشاهدة بعض