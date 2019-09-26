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رانيا فريد شوقي توضح علاقتها بزوجة أبيها هدى سلطان

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
حلت الفنانة رانيا فريد شوقي، ليلة أمس، الأربعاء، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc"، وفتحت "رانيا" قلبها وتحدثت عن والدها الراحل فريد شوقي، وعلاقتها بزوجة أبيها الفنانة هدى سلطان، وقالت إن والدها اتجه إلى الإنتاج بسبب رغبته فى تقديم أدوار بعينها، وإن هذه الأدوار لا توجد عند منتجين آخرين، موضحة أن والدها كانت له فلسفة خاصة في الإنتاج: «كان يرى أنه ما دام كسبت فلوس من الفن يبقى تحطها في الفن، وكانت فكرة دخوله مشروعا خارج الفن عبثا، وكان دائما يقول إن السيناريو الحلو يعتبر فلوس متشالة».
وأشارت ابنة "ملك الترسو" إلى أن غالبية الملابس التي كان يرتديها والدها فى أعماله "تفصيل" وليست جاهزة؛ بسبب طول قامته وعدم توافر مقاساته، مؤكدة أن "وحش الشاشة" كان حريصا على اختيار الأقمشة بنفسه وظل يفصل ملابسه وأحذيته حتى الثمانينيات. وأضافت رانيا فريد شوقي أنها كانت تبكي كثيرًا في أثناء مشاهدة بعض
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مسلسل «عروس بيروت» يخطف الأضواء من النسخة التركية

وسط انشغال أغلب النجوم بالتحضيرات لموسم رمضان 2020، عرضت مجموعة MBC، مسلسل «عروس بيروت» اللبنانى والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو النسخة العربية من المسلسل التركى «عروس إسطنبول» الذى عُرض قبل عامين، ورغم أن المسلسل يعرض بعيدًا عن مواسم العرض المعروفة للجمهور العربى؛ فإنه حقق نجاحًا كبيرًا مع عرض الحلقات الأولى له، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المشاهدين سبق أن تابعوا النسخة التركية من المسلسل، هو ما أحدث ضجة كبيرة فى محاولة منهم للمقارنة بين النسختين.
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عرض الجزء الثاني من «عائلة الحاج نعمان» بهذا الموعد

تبدأ قناة "MBC مصر" من بعد غد، الأربعاء، عرض الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية المميزة "عائلة الحاج نعمان" يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً. يجمع مسلسل "عائلة الحاج نعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق. تعرض الدراما الاجتماعية "عائلة الحاج نعمان" على MBC مصر يوميا من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 24 سبتمبر 2019 الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد يوميا الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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اليوم الحكاية الـ4 من نصيبي وقسمتك.. «مين طفى النور»

ينطلق اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً على قناة mbc4 عرض أولى حلقات حكاية «مين طفى النور» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث، الذي بدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، بعرض ثلاث حكايات، وهى «براد الشاي» بطولة هبة مجدي، و«اتفضلوا فى الصالون» بطولة هنا شيحة، و«أكدب عليه شوية» بطولة ميرهان حسين، بينما يقوم ببطولة الحكاية الرابعة كل من كريم قاسم وملك قورة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويلعب "كريم" دور (ربيع)، وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه بأن يكون ممثلا مشهورا.
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مجدي كامل ينضم لأسرة «الملك لير» بديلا عن هذا الفنان

انضم الفنان مجدي كامل، إلى أبطال مسرحية «الملك لير»، بطولة النجم يحيى الفخراني، وأوضح مصدر مسؤول بمسرح «كايرو شو»، أن (مجدي) بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع مخرج المسرحية، تامر كرم، على شخصية (كنت)، وذلك بعد انتقال الفنان أحمد فؤاد سليم لتقديم دور (جلوستر)، الذي كان يلعبه الراحل فاروق الفيشاوي، على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا، منذ انطلاق العرض الأول للمسرحية فى أبريل الماضى، ولكن مع تدهور الحالة الصحية لـ(الفيشاوي) استعان مخرج العمل، بالفنان أحمد فؤاد سليم، للعب الدور بدلًا منه وتحديدًا مع انطلاق الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة.
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