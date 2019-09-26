إنبي Vs الطلائع.. مواجهة الجريحين في الدوري

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

إنبي

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، بينما سيكون محمود وفا حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويتذيل نادي إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، حيث يأتي الفريق البترولي في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس، المركز الثاني عشر في جدول

ويتذيل نادي إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، حيث يأتي الفريق البترولي في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى.



في المقابل، يحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.



ويدخل علي ماهر المباراة باحثا عن النقاط الثلاث، لتجنب دخول صراع الهبوط مبكرًا، بعد أن ذاق الفريق البترولي الأمرين، الموسم الماضي، كما يأمل سيرجيو فارياس في تحقيق الفوز الأول له مع الطلائع.

