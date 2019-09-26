هنا جودة.. طفلة من ذهب أسقطت كبار الأهلي والزمالك

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

هنا جودة

نجحت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، والتي تبلغ من العمر 12 عامًا، في أن تكتب لنفسها تاريخا ذهبيا، بعدما تمكنت من تحقيق لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى، أمس الأربعاء، وذلك بعدما فازت على فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك وصاحبة الـ(27 عامًا) والمصنفة الثانية على إفريقيا في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ونحو طريق تتويجها باللقب تغلبت على لاعبة الأهلي يسرا أشرف صاحبة الـ(22 عامًا) في دور الـ16، وقال أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس طاولة الأهلي إن مشاركة هنا في البطولة جاءت بالصدفة عقب احتراف دينا مشرف في ألمانيا.

ولدت هنا في 12 ديسمبر عام 2007، وتبلغ من العمر 12 عامًا، لاعبة تنس طاولة بالأهلي، وعضوة في الفريق الوطني المصري للعبة، بدأت رياضة تنس الطاولة في الرابعة من عمرها، وعرفت طريق البطولات وهي في السابعة من عمرها، بعدما حصلت على المركز الأول تحت 12 عامًا، والمركز الثاني تحت 15 عامًا، خلال البطولة التي أقيمت