رياضة

هنا جودة.. طفلة من ذهب أسقطت كبار الأهلي والزمالك

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
هنا جودة
هنا جودة
نجحت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، والتي تبلغ من العمر 12 عامًا، في أن تكتب لنفسها تاريخا ذهبيا، بعدما تمكنت من تحقيق لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى، أمس الأربعاء، وذلك بعدما فازت على فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك وصاحبة الـ(27 عامًا) والمصنفة الثانية على إفريقيا في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ونحو طريق تتويجها باللقب تغلبت على لاعبة الأهلي يسرا أشرف صاحبة الـ(22 عامًا) في دور الـ16، وقال أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس طاولة الأهلي إن مشاركة هنا في البطولة جاءت بالصدفة عقب احتراف دينا مشرف في ألمانيا.
ولدت هنا في 12 ديسمبر عام 2007، وتبلغ من العمر 12 عامًا، لاعبة تنس طاولة بالأهلي، وعضوة في الفريق الوطني المصري للعبة، بدأت رياضة تنس الطاولة في الرابعة من عمرها، وعرفت طريق البطولات وهي في السابعة من عمرها، بعدما حصلت على المركز الأول تحت 12 عامًا، والمركز الثاني تحت 15 عامًا، خلال البطولة التي أقيمت
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محمد شوقي

رد صادم من مدرب الأولمبي على رحيل محمد شوقي

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه لم يتم إخطاره رسميا بتعيين محمد شوقي ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، صباح اليوم الخميس، إن أحمد عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث معه عن موقفه حال تعيين محمد شوقي ضمن الجهاز الفني للفراعنة، بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقبلة، ورد عليه وقتها بأنه لا يعلم موقفه بعد البطولة، وهل سيستمر حال الصعود للأولمبياد أم سيرحل إذا ما ودع البطولة.
عبد الناصر محمد - إنبي - علي ماهر

بالأرقام.. ماذا قدم علي ماهر أمام الطلائع؟

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، بينما سيكون محمود وفا حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
طارق- العشري

أرقام من تاريخ مواجهات طارق العشري أمام دجلة

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس» في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر وهشام الدسوقي، بينما سيكون صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة بتروجيت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، ليتأهل بيراميدز لمواجهة فريق بتروجت الذي هبط إلى دوري الدرجة الثاني في نصف نهائي البطولة، بعدما صعد على حساب نظيره إنبي في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي.
الخطيب- ولاسارتي‎

إكرامي يكشف جنسية مدرب الأهلي الجديد

أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، والمشرف على مدربي حراس المرمى في قطاع الناشئين بالنادي أن إدارة القلعة الحمراء، اقتربت من التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخسارة من فريق بيراميدز،في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر. وكشف اكرامي في تصريحات إذاعية عبر راديو إذاعة الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، أن الأهلي يفاضل بين مدرب سويسري وآخر صربي، وحتى الآن لم يتم حسم هوية المدرب الذي سيقود المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.
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العشري يعلن تشكيل حرس الحدود لموقعة بيراميدز بالكأس

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة يواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

جون أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
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