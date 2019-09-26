رياضة

أرقام صادمة من تاريخ مواجهات إنبي والطلائع

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
طلائع الجيش
طلائع الجيش
يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.
وتبلغ القيمة السوقية لنادي إنبي 6.25 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الفريق البترولي 26.1 عام، ويملك الفريق لاعبين دوليين، و4 لاعبين دوليين آخرين في منتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب. في المقابل تبلغ القيمة السوقية لنادي طلائع الجيش 5.88 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.4
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محمد شوقي

رد صادم من مدرب الأولمبي على رحيل محمد شوقي

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه لم يتم إخطاره رسميا بتعيين محمد شوقي ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، صباح اليوم الخميس، إن أحمد عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث معه عن موقفه حال تعيين محمد شوقي ضمن الجهاز الفني للفراعنة، بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقبلة، ورد عليه وقتها بأنه لا يعلم موقفه بعد البطولة، وهل سيستمر حال الصعود للأولمبياد أم سيرحل إذا ما ودع البطولة.
عبد الناصر محمد - إنبي - علي ماهر

بالأرقام.. ماذا قدم علي ماهر أمام الطلائع؟

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، بينما سيكون محمود وفا حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
طارق- العشري

أرقام من تاريخ مواجهات طارق العشري أمام دجلة

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس» في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر وهشام الدسوقي، بينما سيكون صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الزمالك-وانبي (6)

إنبي Vs الطلائع.. مواجهة الجريحين في الدوري

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، بينما سيكون محمود وفا حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حرس-الحدود (2)

بالأرقام.. حرس الحدود يكتسح دجلة في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس»، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة وحيدة، عقب تعادله (1-1) أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى. في المقابل يحتل دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام طنطا في الجولة الأولى.
حرس-الحدود-وادى-دجلة

تحت شعار الفوز الأول.. حرس الحدود يستضيف دجلة

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس» في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر وهشام الدسوقي، بينما سيكون صبري إبراهيم حكما رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -والاتحاد‎ (13)

قمر وأوكوي يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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