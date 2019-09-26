أرقام صادمة من تاريخ مواجهات إنبي والطلائع

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

طلائع الجيش

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.

وتبلغ القيمة السوقية لنادي إنبي 6.25 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الفريق البترولي 26.1 عام، ويملك الفريق لاعبين دوليين، و4 لاعبين دوليين آخرين في منتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب. في المقابل تبلغ القيمة السوقية لنادي طلائع الجيش 5.88 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.4

وتبلغ القيمة السوقية لنادي إنبي 6.25 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الفريق البترولي 26.1 عام، ويملك الفريق لاعبين دوليين، و4 لاعبين دوليين آخرين في منتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



في المقابل تبلغ القيمة السوقية لنادي طلائع الجيش 5.88 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.4 عام، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، ولاعبا آخر دوليا في منتخبات الشباب، علاوة على لاعبين أجنبيين.



وتشير الأرقام إلى أن إنبي وطلائع الجيش تواجها في 25 مباراة بالدوري، فاز الفريق البترولي في 15 مباراة، بينما فاز الطلائع في 3 مباريات، وفرض التعادل نفسه في 7 مواجهات، وأحرز إنبي في شباك الطلائع 38 هدفًا، بينما أحرز الطلائع في شباك الفريق البترولي 17 هدفًا.

