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صحف عربية: ترامب يدافع عن نفسه والإمارات تصل للفضاء

الصحف تناولت تكليف الرئيس الإسرائيلي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مجددا بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقا سياسيا في البلاد
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
صحف عربية
صحف عربية
تصدرت محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما أطلعتنا على وصول إماراتي إلى الفضاء، واستعرضت أيضا تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مجددا، بتشكيل حكومة جديدة. وتحت عنوان "ترامب: إطلاق إجراءات عزلي (نكتة)"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهزأ بالسبب الذي استند إليه خصومه الديمقراطيون لفتح تحقيق رسمي في الكونجرس بهدف عزله من منصبه، وهو مطالبته، في اتصال هاتفي، نظيره الأوكراني بالتحقيق بشأن منافسه جو بايدن.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عزلٌ من أجل هذا؟! إنها نكتة". وأضاف ترامب وقد بدت عليه تعبيرات القلق، أن المحادثة الهاتفية بينه وبين فولوديمير زيلينكسي كانت "رائعة" وأنه لم يضغط بتاتا على نظيره الأوكراني. وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي
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المشير خليفة حفتر

حفتر يؤكد رفضه إجراء انتخابات قبل القضاء على الإرهاب

أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية للسيطرة على طرابلس قبل قرابة 6 أشهر. وقال حفتر في بيان، اليوم: "في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس ولا بد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي". وأضاف "نذكّر بأننا كنا دوما دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديموقراطية نزيهة وآمنة".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

أعلن الجيش الليبي اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف قواته في محاور طرابلس، وذكرت غرفة عمليات الكرامة، في بيان أوردته بوابة إفريقيا، أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش، كما تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من ابوقرين، وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال الأحد الماضي، إن "معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جدا".
نبيل القروي

بسبب إضراب القضاة.. تأجيل الإفراج عن نبيل القروي

قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وكاله-الفضاء-الافريقي

انطلاق أول رائد فضاء عربي إلى المحطة الدولية

انطلق إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، الإماراتي هزاع المنصوري، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة من كازاخستان. ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير. وسيقضي المنصوري 8 أيام في المحطة، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء. ويعود تاريخ بناء المحطة إلى عام 1998، إذ شُيدت بتعاون كل من أمريكا وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.
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صحف

صحف عربية: الكونجرس يبدأ إجراءات عزل ترامب

سلطت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على قرار مجلس النواب الأمريكي بفتح تحقيق رسمي بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب، وأبرزت أيضا تحرير السعودية أحد مواطنيها من سجون الحوثيين، كما تناولت توجيه المحكمة العليا البريطانية، أمس الثلاثاء، صفعة قوية إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون. وكشفت صحيفة "القبس" عن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ستعلن رسميا اليوم بدء محاكمة برلمانية للرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى عزله من منصبه، الأمر الذي رأى الرئيس ترامب أنه سيكون إيجابيا لإعادة انتخابه.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: عودة سترات باريس والسعودية تعلن موعد الرد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على عودة تظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، كما تناولت تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو في السعودية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "مظاهرة جديدة للسترات الصفراء.. ومخاوف من تخريب"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تظاهر محتجي السترات الصفراء أمس السبت، بينما نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس.
صحف

صحف عربية: العالم يدافع عن المناخ وترامب جاهز عسكريا

تصدرت التظاهرات العالمية في عدة دول للمطالبة بمواجهة تغير المناخ، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "البيان" أن ملايين الشبان خرجوا إلى شوارع المدن في أنحاء العالم، الجمعة، لمطالبة الزعماء السياسيين المجتمعين في قمة الأمم المتحدة عن المناخ باتخاذ خطوات عاجلة لوقف آثار التغيرات المناخية، وذلك في احتجاج عالمي موحد جرى بإلهام من الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، البالغة من العمر 16 عاما.
صحف-سودانية

صحف عربية: نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان

لا يزال الهجوم على شركة أرامكو يستحوذ على اهتمامات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، وأطلعتنا الصحف على تطورات الانتخابات الإسرائيلية والأوضاع في فلسطين، إضافة إلى العديد من القضايا. وتحت عنوان "السعودية تعرض أدلة الإدانة.. وترامب يشدد العقوبات ضد إيران"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية عرضت أمس "أدلة الإدانة" المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في شرق البلاد في 14 من الشهر الحالي. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن الاعتداءات نفذتها 25 طائرة "درون" وصواريخ "كروز".
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