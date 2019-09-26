صحف عربية: ترامب يدافع عن نفسه والإمارات تصل للفضاء

الصحف تناولت تكليف الرئيس الإسرائيلي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مجددا بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقا سياسيا في البلاد

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

تصدرت محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما أطلعتنا على وصول إماراتي إلى الفضاء، واستعرضت أيضا تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مجددا، بتشكيل حكومة جديدة. وتحت عنوان "ترامب: إطلاق إجراءات عزلي (نكتة)"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهزأ بالسبب الذي استند إليه خصومه الديمقراطيون لفتح تحقيق رسمي في الكونجرس بهدف عزله من منصبه، وهو مطالبته، في اتصال هاتفي، نظيره الأوكراني بالتحقيق بشأن منافسه جو بايدن.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عزلٌ من أجل هذا؟! إنها نكتة". وأضاف ترامب وقد بدت عليه تعبيرات القلق، أن المحادثة الهاتفية بينه وبين فولوديمير زيلينكسي كانت "رائعة" وأنه لم يضغط بتاتا على نظيره الأوكراني. وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عزلٌ من أجل هذا؟! إنها نكتة".

وأضاف ترامب وقد بدت عليه تعبيرات القلق، أن المحادثة الهاتفية بينه وبين فولوديمير زيلينكسي كانت "رائعة" وأنه لم يضغط بتاتا على نظيره الأوكراني.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع أمس، عن نفسه بعد بدء محاولات عزله في الكونجرس على خلفية ممارسته المزعومة ضغوطا على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، للتحقيق بشأن نجل منافسه السياسي جو بايدن.

ونفى ترامب أن يكون "مارس أي ضغط" على نظيره الأوكراني، وصرح للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لم يحصل أي ضغط مطلقا، بل كانت رسالة ودية ولم يكن هناك أي ضغط"، مستهجنا ما وصفه بـ"أكبر حملة مطاردة في تاريخ أمريكا".

وتفيد بعض المعلومات أن هانتر بايدن، الابن الثاني لنائب الرئيس السابق، ربما تورط في أعمال فساد في أوكرانيا.

ونشر البيت الأبيض مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني وفاءً بوعد ترامب.

بينما أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن إجراءات عزل ترامب هذه فتحت فصلا جديدا ومثيرا في السياسة الأمريكية محفوفا بالمخاطر، قبل 14 شهرا فقط على انتخابات الرئاسة والكونجرس، إذ أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي في هذا الصدد، قائلة إن ترامب حنث بقسم اليمين بسعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن.

وأضافت في مؤتمر صحفي بواشنطن، أن "تصرفات رئاسة ترامب كشفت الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقَسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا".



وبالانتقال إلى شأن آخر، أفادت صحيفة "الخليج" أن السعودية أشادت، أمس الأربعاء، بالإجماع الدولي المتزايد على أن إيران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر، وتحديدا في شركة أرامكو، بينما عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي أكد تضامن العراق مع السعودية.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الرياض تمتلك أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في الاعتداء.

بينما ذكرت "عكاظ" أن الجبير شدد على أن المملكة سترد على الاعتداءات ضد المنشآت النفطية في بقيق وخريص التابعة لشركة أرامكو في الوقت المناسب، مؤكدا أن بلاده تتشاور مع أصدقائها وحلفائها بشأن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة وأشارت إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم "إيرانية"، واعدا بأن التحقيق السعودي سيكون دقيقا للغاية، ومضيفا أن هناك إجماعا على أن هذا السلوك غير مقبول.

وحمل الجبير في مؤتمر عقده مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نيويورك، إيران مسؤولية الاعتداءات على المنشآت النفطية.

وحول تداعيات الانتخابات الإسرائيلية، كشفت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "تكليف نتنياهو تشكيل حكومة وجانتس يرفض المشاركة"، عن أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كلف أمس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مجددا بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقا سياسيا في البلاد.

جاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس، وقبل نتنياهو التكليف، وجدد دعوة جانتس إلى الانضمام إليه في إطار حكومة وحدة، لكن جانتس سارع إلى رفض هذا الأمر، مؤكدا أنه لن يشارك في حكومة يترأسها شخص "سيواجه قرارا اتهاميا جديا".

وسيكون لدى نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة مع إمكان تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين، وفي حال أخفق في تحقيق ذلك، يمكن لريفلين أن يكلف شخصية أخرى، وقال نتنياهو إنه قبل التكليف "ليس لأن فرصه في النجاح مرتفعة، ولكنها أعلى بقليل من فرص جانتس".

وتناولت الصحف أيضا وصول أول رائد إماراتي إلى الفضاء، وأعلنت "الخليج" عن وصول دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إلى الفضاء، لتكتب اسمها بأحرف من ذهب بين النجوم والكواكب، بعد أن وصل هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ولتبدأ بعدها في العمل الجاد لتحقيق حلمها الثاني بالوصول إلى المريخ.

وذكرت صحيفة "البيان" أن مركز محمد بن راشد للفضاء، أعلن عن التحام مركبة "سويوز إم. إس 15"، وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، بمحطة الفضاء الدولية، في أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، ليكون بذلك المنصوري هو أول رائد فضاء إماراتي، ورائد الفضاء العربي الأول الذي يزور محطة الفضاء الدولية منذ إنشائها في عام 1998.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى وصول هزاع المنصوري إلى الفضاء في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية وسط تصفيق وهتافات تشجيع من المتابعين له في دولة الإمارات، حيث تم تخصيص صالات عرض في مختلف أرجاء البلاد لمتابعة الحدث التاريخي بوصول المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على مدار الكرة الأرضية.

وتوجه المنصوري في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن فريق يضم رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، ورائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوشك.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن نجاح عملية إطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15" في تمام الساعة 05:57 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي تابع الإطلاق الناجح للمهمة من مركز المراقبة في "مركز محمد بن راشد للفضاء" في دبي، عن خالص أمنياته لرائد الفضاء هزاع المنصوري بالتوفيق في إتمام مهمته التاريخية على الوجه الأكمل، وإجراء جميع التجارب العلمية المخطط لها ضمن هذه الرحلة، لتكون بداية عهد جديد تؤكد فيه الإمارات ريادتها العلمية والحضارية على الصعيد العالمي، وللدخول فى مرحلة جديدة من التطوير العلمي المتقدم الداعم لمستقبل البشرية والهادف إلى تحسين نوعية حياة الإنسان.