أرقام من تاريخ مواجهات طارق العشري أمام دجلة

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

طارق العشري

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس» في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر وهشام الدسوقي، بينما سيكون صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتبلغ القيمة السوقية لحرس الحدود 3.33 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27.2 عام، ويملك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل تبلغ القيمة السوقية لدجلة 5.23 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 24.8 عام، ويملك الفريق 3 لاعبين دوليين في منتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين

وتبلغ القيمة السوقية لحرس الحدود 3.33 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27.2 عام، ويملك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل تبلغ القيمة السوقية لدجلة 5.23 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 24.8 عام، ويملك الفريق 3 لاعبين دوليين في منتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن الحدود ودجلة تواجها في 13 مباراة بالدوري، فاز الحدود في 7 مباريات، بينما فاز دجلة في مباراة، وفرض التعادل نفسه في 5 مواجهات، وأحرز الحدود في شباك دجلة 18 هدفًا، بينما أحرز دجلة في شباك الحدود 6 أهداف.



وواجه طارق العشري، مدرب حرس الحدود، فريق وادي دجلة، من قبل في 12 مباراة، فاز العشري في 7 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراة، وسجل العشري في شباك دجلة 22 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

