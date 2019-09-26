بالأرقام.. ماذا قدم علي ماهر أمام الطلائع؟

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

علي ماهر

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، بينما سيكون محمود وفا حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتبلغ القيمة السوقية لإنبي 6.25 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 26.1 عام، ويملك الفريق لاعبين دوليين، و4 لاعبين دوليين آخرين في منتخبات الشباب. في المقابل تبلغ القيمة السوقية لطلائع الجيش 5.88 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27.4 عام، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، ولاعبا آخر دوليا

وتبلغ القيمة السوقية لإنبي 6.25 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 26.1 عام، ويملك الفريق لاعبين دوليين، و4 لاعبين دوليين آخرين في منتخبات الشباب.



في المقابل تبلغ القيمة السوقية لطلائع الجيش 5.88 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27.4 عام، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، ولاعبا آخر دوليا في منتخبات الشباب.



وتشير الأرقام إلى أن إنبي والطلائع تواجها في 25 مباراة بالدوري، فاز إنبي في 15 مباراة، بينما فاز الطلائع في 3 مباريات، وفرض التعادل نفسه في 7 مواجهات، وأحرز إنبي في شباك الطلائع 38 هدفًا، بينما أحرز الطلائع في شباك الفريق البترولي 17 هدفًا.



وواجه علي ماهر، مدرب إنبي، طلائع الجيش من قبل في 4 مواجهات، فاز على ماهر في لقاء، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة، وسجل ماهر في شباك الطلائع 3 أهداف، واستقبلت شباكه مثلها.

