إصابة 9 عمال في تصادم سيارتين بـ«صحراوي بني سويف»

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

صورة أرشيفية

أصيب 9 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. البداية تعود إلى تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارا من مشرف غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى ووقوع مصابين، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال القيادات الميدانية بالقطاع إلى موقع الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد أحمد محمد، 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد بهنساوى إبراهيم، 22 سنة، بجرح بالجبهة نحو 3 سم، وهشام سمير محمد، 26 سنة، بجرح بالقدم نحو 4 سم، وطلعت فتحى، 24 سنة، بسحجات بالجسم، وحمادة أحمد طه، 30 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم"، وجميعهم مقيمون بقرية كوم النور التابعة لمركز