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البورصة تربح 9.3 مليار جنيه في التعاملات الصباحية

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
البورصة
البورصة
واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 7ر697 مليار جنيه، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.34% ليبلغ مستوى 13912.26 نقطة.
كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.88% ليبلغ مستوى 500.5 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا، والذي زاد بنحو 1.26% ليبلغ مستوى 1337 نقطة.

هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الصحة يحظى بقدر عال من الأهمية لدى قائمة أولويات الحكومة؛ لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري ولكونه في إطار الخدمات التي تقدم له، والتي حثت الدولة على وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة. وأوضحت "السعيد" أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة (2019- 2020) استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى نحو 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 21.8 مليار جنيه بالعام السابق.
البنك-المركزي

المركزي يبحث اليوم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد هذا الاجتماع هو السادس خلال العام الجاري 2019. وقررت اللجنة في اجتماعها أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.26 جنيه، ونحو 16.36 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بورصة (1)

بعد هبوط حاد.. البورصة تعاود الصعود بمستهل التعاملات

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الصعود مرة أخرى في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، وذلك عقب الهبوط الحاد الذي شهدته خلال الثلاث الجلسات الماضية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أرباحا بقيمة 5.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 678.038 مليار جنيه. وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 13328 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32% إلى 484 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% إلى 1301 نقطة.
مصطفى-مدبولي

قريبا.. طرح 6 شركات حكومية في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، معلقا: "منذ تخرجي من الجامعة أواخر عام 1980، لم أسمع أن البطالة انخفضت إلى هذه النسبة، ولأول مرة منذ الشهر الماضي، انخفض التضخم إلى 6.5% نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير كافة السلع للمواطنين"، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة ستقوم بطرح 5 إلى 6 شركات في البورصة فى العام المالي 30 يونيو 2020، والتي تمتلكها الدولة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
بورصة (2)

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في بداية التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها، في مستهل جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، وخسر الرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 685.659 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبروصة «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة 2%، ليصل إلى مستوى 13466 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30، وإيجي إكس 70 بنسبة 1%.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 36 مليار جنيه في بداية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات، اليوم الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 36 مليار جنيه، مغلقا عند 702.3 مليار جنيه. وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد انخفاض مؤشر EGX100، بنسبة 5%، قبل أن يواصل الهبوط حتى نهاية الجلسة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 5.3%، ليبلغ مستوى 13958 نقطة.
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