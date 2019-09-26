البورصة تربح 9.3 مليار جنيه في التعاملات الصباحية

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

البورصة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 7ر697 مليار جنيه، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.34% ليبلغ مستوى 13912.26 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.88% ليبلغ مستوى 500.5 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا، والذي زاد بنحو 1.26% ليبلغ مستوى 1337 نقطة.



