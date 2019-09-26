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ثاني أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس في رحلتها الأولى

تحرير:محمد مصباح ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ISABELLA وهي ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها، وذلك ضمن قافلة الجنوب بالقناة الجديدة في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا، وقد تم تقديم كافة المساعدات المطلوبة لعبور السفينة بأمان، وأناب الفريق ربيع، الربان أشرف حبيب مراقب الملاحة لصعود السفينة والترحيب بطاقمها والاطمئنان على عبورها بسلامة وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة في التعامل مع السفن الجديدة التي تعبر القناة لأول مرة.
وأكد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تحظى بمكانة رائدة في المجتمع الملاحي الدولي نظرا لموقعها الفريد الذي يجعلها الوجهة الأولى للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، مؤكدا أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في جذب توكيلات ملاحية جديدة وسمح للقناة باستيعاب السفن العملاقة التي تتجه أنظار ترسانات السفن
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طقس-حار (1)

حرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تًعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. أما عن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أدوية

تحذيرات برلمانية من عدم سحب الأدوية المحظورة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعديل منظومة الرقابة على الأدوية، فى ظل الأزمة الموجودة حاليًّا إثر سحْب مستحضر «Recall» والذى يشمل 21 مستحضرًا، أبرزها "زنتاك"، بعد انتشارها فى مصر على مدى عدة سنوات، وعدم سحبها من الصيدليات حتى الآن، وذلك على الرغم من التحذير، مما يؤدى إلى كوارث صحية على المواطنين وحياتهم، مؤكدين أنه لا يمكن القبول بأن تكون هذه الرقابة لاحقة لتداول الدواء والعقاقير، بدلًا من فحصها قبل ذلك والتأكد من سلامتها صحيًّا قبل نشرها في الأسواق.
طقس-معتدل (2)

اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
جانب من اللقاء 2

السيسي لشخصيات أمريكية مؤثرة: الإرهاب عدونا المشترك

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، في نيويورك لقاءً مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكى، والتى تضم مسئولين سابقين، وعدد من الصحفيين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة المنتقاة من الشخصيات الأمريكية، والتي طالما أسهمت فى تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى الأمريكى، لا سيما مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط.
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عبدالفتاح السيسي

السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (3)

رياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.
أنفاق-بورسعيد (2)

فرص عمل وزمن قياسي.. أنفاق بورسعيد نعمة لأبناء سيناء

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أنفاق بورسعيد الجديدة حلم طال انتظاره وتحقق بسواعد مصرية، ويمثل بداية حقيقية للإعمار، ويعد مشروعا حيويا لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء، من خلال تسهيل العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء، مشيرا إلى سهولة الانتقال من الأنفاق للأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد خلال 5 دقائق فقط، مضيفا أن الأنفاق ستعمل على خلق فرص عمل كبيرة لأبناء سيناء، حيث تقطع السيارة أقل من 15 دقيقة زمنا لعبور النفق، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة في الساعة.
الفريق-اسامة-ربيع

ربيع: شهادات قناة السويس كانت أمانة وعادت لأصحابها

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مستحقات المودعين في شهادات قناة السويس كانت أمانة تم سدادها وردها إلى أصحابها وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وبذلك أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعده كما عهدناه دوما. جاء ذلك خلال زيارة وفد مبادرة مصر تستطيع برئاسة المهندسة سمر حسب الله وبرفقتها عدد من أبطال مصر من الأولمبياد الخاص الحاصلين على بطولات عالمية ودولية، وأصحاب الهمم من مشروع الألف قائد إفريقي ومجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.
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