ثاني أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس في رحلتها الأولى

تحرير:محمد مصباح ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ISABELLA وهي ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها، وذلك ضمن قافلة الجنوب بالقناة الجديدة في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا، وقد تم تقديم كافة المساعدات المطلوبة لعبور السفينة بأمان، وأناب الفريق ربيع، الربان أشرف حبيب مراقب الملاحة لصعود السفينة والترحيب بطاقمها والاطمئنان على عبورها بسلامة وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة في التعامل مع السفن الجديدة التي تعبر القناة لأول مرة.

وأكد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تحظى بمكانة رائدة في المجتمع الملاحي الدولي نظرا لموقعها الفريد الذي يجعلها الوجهة الأولى للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، مؤكدا أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في جذب توكيلات ملاحية جديدة وسمح للقناة باستيعاب السفن العملاقة التي تتجه أنظار ترسانات السفن