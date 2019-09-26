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حفتر يؤكد رفضه إجراء انتخابات قبل القضاء على الإرهاب

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
خليفة حفتر
خليفة حفتر
أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية للسيطرة على طرابلس قبل قرابة 6 أشهر. وقال حفتر في بيان، اليوم: "في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس ولا بد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي". وأضاف "نذكّر بأننا كنا دوما دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديموقراطية نزيهة وآمنة".
وحول توفير المناخ السياسي، أفاد بأن العملية الديموقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولا زالت تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس. وعن فرص إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام والصراع في ليبيا، قال حفتر: إن "إجراء الانتخابات
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صحف-الكويت

صحف عربية: ترامب يدافع عن نفسه والإمارات تصل للفضاء

تصدرت محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما أطلعتنا على وصول إماراتي إلى الفضاء، واستعرضت أيضا تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مجددا، بتشكيل حكومة جديدة. وتحت عنوان "ترامب: إطلاق إجراءات عزلي (نكتة)"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهزأ بالسبب الذي استند إليه خصومه الديمقراطيون لفتح تحقيق رسمي في الكونجرس بهدف عزله من منصبه، وهو مطالبته، في اتصال هاتفي، نظيره الأوكراني بالتحقيق بشأن منافسه جو بايدن.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

أعلن الجيش الليبي اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف قواته في محاور طرابلس، وذكرت غرفة عمليات الكرامة، في بيان أوردته بوابة إفريقيا، أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش، كما تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من ابوقرين، وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال الأحد الماضي، إن "معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جدا".
نبيل القروي

بسبب إضراب القضاة.. تأجيل الإفراج عن نبيل القروي

قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وكاله-الفضاء-الافريقي

انطلاق أول رائد فضاء عربي إلى المحطة الدولية

انطلق إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، الإماراتي هزاع المنصوري، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة من كازاخستان. ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير. وسيقضي المنصوري 8 أيام في المحطة، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء. ويعود تاريخ بناء المحطة إلى عام 1998، إذ شُيدت بتعاون كل من أمريكا وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

أعلن الجيش الليبي اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف قواته في محاور طرابلس، وذكرت غرفة عمليات الكرامة، في بيان أوردته بوابة إفريقيا، أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش، كما تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من ابوقرين، وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال الأحد الماضي، إن "معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جدا".
لقاء-السيسى -وترامب

السيسي: يجب رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش عميق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، انطلاقا من إعلاء القيم السامية التى تم إنشاء المنظمة من أجلها، مؤكدا أن مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية. وطالب السيسي في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدعم التنمية في أفريقيا، مناشدا برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
الجيش-الليبى

قوات حفتر تشن هجوما عسكريا واسعا ضد ميليشيا السراج

شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الأحد، هجوما عسكريا على مقاتلي قوات حكومة الوفاق، في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد هدوء استمر لمدة أسبوع، وفقا لـ"العربية". وتشهد محاور الخلاطات واليرموك وعين زارة وخلة الفرجان وصلاح الدين، منذ مساء السبت، قتالا عنيفا، بين طرفي النزاع، استعملت فيه كل أنواع الأسلحة الثقيلة بمساندة الطائرات الحربية المسيرة، إذ تحاول قوات الجيش الليبي التقدم إلى قلب العاصمة، بينما تكافح قوات الوفاق لوقف هذا التقدم والمحافظة على مواقعها.
وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (1)

سامح شكري يوضح تفاصيل اللقاء بنظيره الفرنسي

قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، إن المباحثات الثنائية المصرية - الفرنسية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات التعليمية والتثقيفية التي تهم مواطني البلدين، فهذه هي الزيارة السابعة عشر، وهذا يثبت عمق العلاقات بيننا، مضيفا أن المباحثات ركزت على مناقشة القضايا الإقليمية في سوريا وليبيا والعمل على دعم الحل السياسي للأزمات، من أجل تحقيق الاستقرار.
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