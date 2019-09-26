رد صادم من مدرب الأولمبي على رحيل محمد شوقي

تحرير:أحمد بركات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

محمد شوقي

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه لم يتم إخطاره رسميا بتعيين محمد شوقي ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، صباح اليوم الخميس، إن أحمد عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث معه عن موقفه حال تعيين محمد شوقي ضمن الجهاز الفني للفراعنة، بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقبلة، ورد عليه وقتها بأنه لا يعلم موقفه بعد البطولة، وهل سيستمر حال الصعود للأولمبياد أم سيرحل إذا ما ودع البطولة.

ويعقد، ظهر اليوم الخميس، اتحاد الكرة مؤتمرًا صحفيا لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، وذلك بأحد فنادق حى الزمالك؛ لتقديم الجهاز الفني الجديد للفراعنة الذي يضم كلا من: حسام البدري - (المدير الفني) أحمد أيوب - طارق مصطفى (مدرب عام) سيد معوض - محمد شوقي (مدرب مساعد) أيمن طاهر -

ويعقد، ظهر اليوم الخميس، اتحاد الكرة مؤتمرًا صحفيا لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، وذلك بأحد فنادق حى الزمالك؛ لتقديم الجهاز الفني الجديد للفراعنة الذي يضم كلا من:



حسام البدري - (المدير الفني)

أحمد أيوب - طارق مصطفى (مدرب عام)

سيد معوض - محمد شوقي (مدرب مساعد)

أيمن طاهر - (مدرب حراس مرمى) محمد بركات - (مدير المنتخب)

علي محمد علي - (إداري)

مينا سامح - (إداري) محمد أبو العلا - (طبيب)

شادي أحمد بركات - (معد نفسي)



وتولى حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب إفريقيا، والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر.