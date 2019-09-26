رياضة

رد صادم من مدرب الأولمبي على رحيل محمد شوقي

تحرير:أحمد بركات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
محمد شوقي
محمد شوقي
أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه لم يتم إخطاره رسميا بتعيين محمد شوقي ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، صباح اليوم الخميس، إن أحمد عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث معه عن موقفه حال تعيين محمد شوقي ضمن الجهاز الفني للفراعنة، بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقبلة، ورد عليه وقتها بأنه لا يعلم موقفه بعد البطولة، وهل سيستمر حال الصعود للأولمبياد أم سيرحل إذا ما ودع البطولة.
ويعقد، ظهر اليوم الخميس، اتحاد الكرة مؤتمرًا صحفيا لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، وذلك بأحد فنادق حى الزمالك؛ لتقديم الجهاز الفني الجديد للفراعنة الذي يضم كلا من: حسام البدري - (المدير الفني) أحمد أيوب - طارق مصطفى (مدرب عام) سيد معوض - محمد شوقي (مدرب مساعد) أيمن طاهر -
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عبد الناصر محمد - إنبي - علي ماهر

بالأرقام.. ماذا قدم علي ماهر أمام الطلائع؟

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، بينما سيكون محمود وفا حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
طارق- العشري

أرقام من تاريخ مواجهات طارق العشري أمام دجلة

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس» في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر وهشام الدسوقي، بينما سيكون صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر-27

أرقام صادمة من تاريخ مواجهات إنبي والطلائع

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.
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حسام البدرى (2)

اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

بعد تولي حسام البدري.. منتخب مصر مطلوب في زامبيا

طلب منتخب زامبيا مواجهة منتخب مصر وديا، خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال إحدى شركات التسويق، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، رأيه في العرض خلال الأيام المقبلة. وقال البدري إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، حيث إنه استقر على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
شوقى-غريب

شوقي غريب يخاطب منتخبات «أمم إفريقيا» لهذا السبب

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه تمت مخاطبة المنتخبات السبعة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تقام في مصر، المؤهلة لأولمبياد طوكيو؛ لخوض وديتين في أكتوبر المقبل مع أحدهم، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الإثنين، إن الأقرب مواجهة نيجيريا مباراتين وديتين، خاصة أنها ستكون على رأس مجموعة بنسبة كبيرة. وأخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بتسليمه 14 كرة قبل بطولة أمم إفريقيا.
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