الجزار يفتتح مشروع الـ«110 عمارات» بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

صورة أرشيفية

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس، صباح اليوم الخميس، مشروع الـ«110 عمارات» إسكان اجتماعي بغرب الحي العاشر بالمدينة، والذي يضم 2200 وحدة إسكان اجتماعي، بتكلفة 383 مليون جنيه، بينما جرى تسليم 30 وحدة منها لقاطنيها، وتفقد الوزير عددا من المشروعات بالمدينة لمتابعة معدلات ونسب تنفيذها، والتي سبق أن أعلنت الوزارة انتهاءها منها في أقرب وقت.

رافق الوزير في زيارته عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على رأسهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. يشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على تنفيذ أعمال تطوير