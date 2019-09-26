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الجزار يفتتح مشروع الـ«110 عمارات» بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس، صباح اليوم الخميس، مشروع الـ«110 عمارات» إسكان اجتماعي بغرب الحي العاشر بالمدينة، والذي يضم 2200 وحدة إسكان اجتماعي، بتكلفة 383 مليون جنيه، بينما جرى تسليم 30 وحدة منها لقاطنيها، وتفقد الوزير عددا من المشروعات بالمدينة لمتابعة معدلات ونسب تنفيذها، والتي سبق أن أعلنت الوزارة انتهاءها منها في أقرب وقت.
رافق الوزير في زيارته عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على رأسهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. يشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على تنفيذ أعمال تطوير
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بنزين

حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرا بتراجع إنتاج النفط عالميا. وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، مُوضحةً أن السعر الرسمي المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو، ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

الوزراء: لا صحة لزيادة الضريبة على الدخل الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن زيادة ضريبة الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي زيادة جديدة في أسعار الضريبة على الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، مُوضحةً أن القانون الجديد لن يتضمن فرض أي زيادة جديدة، بل تم إعداده بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي، وذلك بهدف إزالة غموض بعض المواد وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
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السيسي يحذر إثيوبيا: لن نسمح بفرض الأمر الواقع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، وذلك خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي. وقال الرئيس: "95 بالمئة من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرا مدمرا على المصريين"، مشددا: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا".
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

وزير الإسكان يكشف حجم الاستثمار في العاشر من رمضان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن حجم الاستثمارات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تضاعف بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، منوهًا بأنه منذ نشأة المدينة عام 1977، وحتى عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة 8 مليارات و700 مليون جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا خلال الخمس الأخيرة ليصل الإجمالي إلى 28 مليارا و700 مليون جنيه في المدينة منذ إنشائها. جاء ذلك خلال افتتاح مشروع الـ«110 عمارة» إسكان اجتماعي بغرب الحي العاشر بالمدينة، والذي يضم 2200 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 383 مليون جنيه.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

وزير الإسكان يكشف حجم الاستثمار في العاشر من رمضان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن حجم الاستثمارات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تضاعف بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، منوهًا بأنه منذ نشأة المدينة عام 1977، وحتى عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة 8 مليارات و700 مليون جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا خلال الخمس الأخيرة ليصل الإجمالي إلى 28 مليارا و700 مليون جنيه في المدينة منذ إنشائها. جاء ذلك خلال افتتاح مشروع الـ«110 عمارة» إسكان اجتماعي بغرب الحي العاشر بالمدينة، والذي يضم 2200 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 383 مليون جنيه.
سكن-مصر (4)

بدء حجز وحدات «JANNA وسكن مصر» بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، أنه يبدأ اليوم الثلاثاء، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، إذ أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" موزعة بالمدن التالية: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.
محافظ الشرقية-يؤدي-تحية-العلم-في-الطابور (2)

محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم في «طابور الصباح»

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مشاركة طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، طابور الصباح وتحية العلم في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، إذ أدى المحافظ تحية العلم واستمع للسلام الوطني والإذاعة المدرسية التي قدمها طلاب المدرسة، والتي تضمنت كلمة تحدثت عن أهمية العلم باعتباره قاطرة التنمية وبناء المجتمعات وتقدم الأمم، قبل أن وجه المحافظ التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة انطلاق العام الجديد.
فصول-دراسية (1)

«حلوى وبلالين» في بداية العام الدراسي بالشرقية (صور)

استقبلت مدارس محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، أكثر من مليون طالب بالمراحل التعليمية الثلاثة «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية»، في أول أيام العام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، وسط مظاهر بهجة حملت الاستعانة بالأغاني الوطنية خلال الإذاعة المدرسية في عدد من المدارس، وتوزيع الحلوى و«البلالين» على تلاميذ المرحلة الابتدائية في مدارس أخرى، فيما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة بمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس بقرى ومراكز المحافظة، لضمان سلامة التلاميذ من أكل أغذية غير صالحة قد تتسبب حالات تسمم.
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