ماليزيا تعتقل 15 شخصا للاشتباه في صلتهم بداعش

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

الشرطة الماليزية

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الخميس، اعتقال 15 شخصًا، معظمهم من إندونيسيا، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي. وقال أيوب خان مايدين بيتشاي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية، في بيان، إن "المشتبه فيهم اعتقلوا في عدة مداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد بين يوليو وسبتمبر"، مضيفا: "من بين المعتقلين إندونيسي عمره 25 عاما يعمل في زراعة النخيل بولاية صباح في بورنيو، تعتقد الشرطة أنه عاون خمسة أفراد من أسرة واحدة نفذوا هجوما انتحاريا على كنيسة في جولو بجنوب الفلبين في ديسمبر 2018".

كانت الشرطة الماليزية اعتقلت 13 إندونيسيا آخرين وماليزيا في مداهمات منفصلة للاشتباه في قيامهم بأنشطة لدعم تنظيم "داعش"، تشمل الترويج لأيديولوجية التنظيم وتجنيد أعضاء جدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شن هجمات في البلدين. يُذكر أن ماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ يناير 2016 عندما نفذ مسلحون موالون لتنظيم