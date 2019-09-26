إرهاب

ماليزيا تعتقل 15 شخصا للاشتباه في صلتهم بداعش

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
الشرطة الماليزية
الشرطة الماليزية
أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الخميس، اعتقال 15 شخصًا، معظمهم من إندونيسيا، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي. وقال أيوب خان مايدين بيتشاي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية، في بيان، إن "المشتبه فيهم اعتقلوا في عدة مداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد بين يوليو وسبتمبر"، مضيفا: "من بين المعتقلين إندونيسي عمره 25 عاما يعمل في زراعة النخيل بولاية صباح في بورنيو، تعتقد الشرطة أنه عاون خمسة أفراد من أسرة واحدة نفذوا هجوما انتحاريا على كنيسة في جولو بجنوب الفلبين في ديسمبر 2018".
كانت الشرطة الماليزية اعتقلت 13 إندونيسيا آخرين وماليزيا في مداهمات منفصلة للاشتباه في قيامهم بأنشطة لدعم تنظيم "داعش"، تشمل الترويج لأيديولوجية التنظيم وتجنيد أعضاء جدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شن هجمات في البلدين. يُذكر أن ماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ يناير 2016 عندما نفذ مسلحون موالون لتنظيم
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الجيش العراقي

مقتل 12 داعشيا في عملية عسكرية واسعة بالعراق

قتل نحو 12 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، على يد القوات الأمنية العراقية، وذلك خلال عمليات تفتيش شنتها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، أن قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر، فتشت مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين، وفي أثناء التفتيش اشتبكت مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقة أم الطوس، وفقا لـ"السومرية نيوز". وأضاف البيان أن القوة الأمنية تمكنت من قتل 7 عناصر من "داعش"، وحرق 3 سيارات لهم محملة بالأعتدة والمتفجرات.
داعش

العراق: إحباط عملية تسلل لداعش جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد، ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، والقبض على اثنين آخرين. وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل، وتم نصب كمين لهم، وقُتل اثنان منهم، والقبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 163 من مسلحي طالبان في غارات بأفغانستان

سقط أكثر من 160 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر سلسلة من الغارات الجوية شنها الجيش الأفغاني في 3 أقاليم شمالية مختلفة. وأعلن (فيلق شاهين 209) في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت الغارات الجوية في أقاليم ساري بول وجوزجان وفارياب الليلة الماضية. وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 113 من مسلحي طالبان بينهم العديد من قادتهم المحليين وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين.
الشرطة الاندونيسية

اعتقال 9متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات بإندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، اعتقال 9 متهمين للاشتباه في التخطيط لهجوم انتحاري يستهدف أفراد الشرطة، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إندونيسيا: إنه "جرى توقيف 9 متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم انتحاري يستهدف الشرطة والمدنيين أيضًا، وذلك بالتزامن مع الانتخابات التي تشهدها البلاد. وشهدت العاصمة جاكرتا، في وقت سابق، أعمال عنف أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 200 آخرين في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب "جوكو ويدودو" الرئيس الإندونيسي.
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الجيش العراقي

مقتل 12 داعشيا في عملية عسكرية واسعة بالعراق

قتل نحو 12 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، على يد القوات الأمنية العراقية، وذلك خلال عمليات تفتيش شنتها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، أن قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر، فتشت مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين، وفي أثناء التفتيش اشتبكت مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقة أم الطوس، وفقا لـ"السومرية نيوز". وأضاف البيان أن القوة الأمنية تمكنت من قتل 7 عناصر من "داعش"، وحرق 3 سيارات لهم محملة بالأعتدة والمتفجرات.
قوات-عراقية

العراق.. اعتقال الخلية المخططة لتفجير كربلاء

اعتقلت السلطات العراقية، الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أول من أمس، الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء"، بحسب قناة "السومرية نيوز". ووقع الانفجار، أول من أمس الجمعة، في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين.
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